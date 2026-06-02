وفاة الفنانة سهام جلال بعد عملية جراحية مفاجئة

توفيت الفنانة المصرية سهام جلال إثر مضاعفات عملية جراحية بعد وعكة صحية، مما أثار حزنًا واسعًا في الوسط الفني وجمهورها.

توفيت منذ قليل الفنانة سهام جلال بعد خضوعها لعملية جراحية إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. وسادت حالة من الحزن بين جمهورها ومحبيها بعد انتشار الخبر، خصوصًا بعد نقلها إلى العناية المركزة وتدهور حالتها.

أعلنت الفنانة منة جلال عبر فيسبوك عن الوفاة، مؤكدة أن الفقيدة كانت خاضعة لعملية وانتقلت للعناية المركزة ثم توفيت. تفاعل عدد كبير من المتابعين والفنانين على مواقع التواصل مع الأنباء، معبرين عن دعمهم وتمنياتها بالشفاء خلال الأزمة. سهام جلال كانت فنانة معروفة قدمت أعمالًا سينمائية وتلفزيونية عديدة، وتركت بصمة واضحة في الدراما المصرية





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