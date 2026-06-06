وفاة الفنان محمود المليجي أثناء تصوير مشهد الموت

تفاصيل النهاية الدرامية للفنان المصري محمود المليجي الذي توفي أثناء تمثيل مشهد الموت في فيلم أيوب، مع استعراض لأهم مراحل حياته الفنية

في مثل هذا اليوم من عام 1983، كانت كاميرات الاستديو تلتقط آخر مشاهد فيلم أيوب ، حين كان الفنان القدير محمود المليجي يستعد لأداء مشهد الموت.

جلس المليجي وطلب فنجان قهوة، وبدأ يتحدث مع زميله عمر الشريف عن غرابة الحياة والنوم والاستيقاظ. وفجأة أمال رأسه كأنه نائم، وبدأ يصدر صوت شخير. ضحك البعض، ظناً منهم أنه يؤدي المشهد ببراعة. لكن عمر الشريف ناداه طالباً منه التوقف، ليكتشف الجميع أن المليجي قد فارق الحياة حقيقة، ممتثلاً بذلك أدواره الخالدة حتى في لحظة رحيله.

كانت هذه النهاية الدرامية لأحد أعمدة السينما المصرية، الذي ولد عام 1910 في حي المغربلين بالقاهرة لأسرة تعود جذورها إلى قرية مليج بالمنوفية. لم يكن المليجي مجرد ممثل شرير كما اشتهر، بل كان فناناً متعدد الأدوات استطاع أن يترك بصمة في كل دور أسند إليه. أشهر أدواره كان دور الفلاح محمد أبو سويلم في فيلم الأرض عام 1970، حيث وقف في وجه الإقطاعيين قائلاً جملته الشهيرة: عشان كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.

هذا الدور أظهر قدرته على تجسيد الشخصيات الوطنية المكافحة، بعيداً عن أدوار الشر التي لازمت اسمه. كما تألق في أدوار إنسانية أخرى، مثل دوره كطبيب وأب للفنانة مريم فخر الدين في فيلم حكاية حب عام 1959، ودوره كطبيب يتهم ظلماً بالقتل في فيلم المتهم عام 1957، حيث أظهر براعة في نقل معاناة الأبرياء. وفي فيلم أيام وليالي، جسد دور رسام يعيش في عزلة عن الناس وعن ولده عبد الحليم حافظ، مما أضاف بعداً درامياً جديداً لمسيرته.

لم يقتصر عطاء المليجي على السينما فحسب، بل امتد إلى المسرح والتلفزيون، حيث ترك بصمة في كل عمل شارك فيه. في فيلم الخروج من الجنة عام 1967، لعب دور رئيس تحرير صارم مع موظفيه، وفي فيلم يوم من عمري 1961، ظهر مع عبد الحليم حافظ وعبد السلام النابلسي. وفي فيلم من أجل امرأة، خيّل للجمهور أنه شريك في جريمة قتل، لكنه فاجأهم بدور مدير مكتب التحقيقات في شركة تأمين الذي يكشف الحقيقة.

هذا التنوع في الأدوار يعكس عمق موهبته وقدرته على التحول بين الشخصيات المختلفة. رحيل المليجي بهذه الطريقة الدرامية أضاف بعداً أسطورياً لمسيرته، وجعله خالداً في ذاكرة الجمهور المصري والعربي. فهو لم يمت فقط بل ترك إرثاً فنياً يعلم الأجيال معنى الإخلاص للفن. وتظل كلماته في فيلم الأرض شعاراً لكل من يسعى للعدالة والكرامة.

كانت حياة محمود المليجي مثالاً للفنان الذي يعيش من أجل فنه، ويموت وهو يؤدي رسالته، لتبقى أعماله شاهدة على عظمة السينما المصرية في عصرها الذهبي





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