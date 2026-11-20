توفي الأب عبد العظيم أبو دنيا متأثراً بإصابته في حادث الساقية بمدينة الشيخ زايد، حيث سبق لطفله المعتصم الرحيل بعد يومين من الحادث في مأساة إنسانية.

لفظ الأب عبد العظيم أبو دنيا أنفاسه الأخيرة اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته التي لحقت به خلال حادث مأساوي وقع في مدينة الشيخ زايد، وذلك بعد أقل من يومين على رحيل نجله الطفل معتصم عبد العظيم أبو دنيا نفسه بسبب إصابته في الحادث ذاته. وقد هزّت هذه المأساة الإنسانية مشاعر الأهالي بشكل كبير، حيث تمكنت الإصابات من قتل الأب والابن في فترة زمنية قصيرة جداً، لتكمل حلقات المعاناة في تلك العائلة المكلومة.

تفاصيل المأساة الإنسانية في الحادث

كان الحادث قد وقع في ملاهي الشيخ زايد بمدينة الشيخ زايد، حيث أُصيب كل من الأب والابن في ذلك الحدث المؤلم الذي أدى إلى وفاة الطفل معتصم عبد العظيم أبو دنيا قبل يومين من وفاة والده. وبعد مرور 48 ساعة فقط على رحيل نجله، انتقل الأب عبد العظيم إلى دار الفراق متأثراً بنفس الإصابات التي تلقاها في الحادث، ليكتمل عقد المأساة برحيلهما سوياً في غضون يومين فقط.

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شعائر الجنازة والتعاطف المجتمعي

شيّع المئات من أهالي قرية ظهر سند والقرى المجاورة التابعة لمركز أبو حمص، جثمان الأب الراحل عبد العظيم أبو دنيا في جنازة مهيبة خيم عليها الحزن والدعاء، حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقرية وسط مشهد مؤثر يعكس حجم التأثر بهذا الحدث الأليم. وقد سادت حالة من التعاطف والمواساة بين الأهالي، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيدين، داعين الله عز وجل أن يتغمد الأب ونجله بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أسرتهما وذويهما الصبر والسلوان.

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تفاصيل الحادث والإصابات المرتبطة به

يأتي هذا الحادث في إطار سلسلة من الحوادث المؤلمة التي شهدتها منطقة الشيخ زايد، حيث تعرض 8 أطفال لإصابات مختلفة نتيجة سقوط لعبة الساقية بمركز الشيخ زايد بالإسماعيلية، في حادث آخر أثار الذعر والمخاوف بين الأهالي والمقيمين في المنطقة. وقد تم توثيق هذه الحوادث بصور تبرز خطورة تلك الألعاب ومخاطر الانزلاقات التي قد تحدث خلالها، مما دفع الأهالي إلى التحذير من استخدامها دون رقابة أو إجراءات سلامة صارمة.

السياق العام للأحداث الأمنية والصحية

في سياق متصل بالأحداث التي تشهدها المنطقة، وقعت جريمة بشعة في قنا حيث تقتل سيدة شاباً وتشعل النيران في جثته داخل فرن بلدي، مما أثار جدلاً واسعاً حول أوضاع الأمن العام والظروف النفسية التي قد تدفع مثل هذه الأفعال. ورغم تباعد المسافات الجغرافية بين أحداث الشيخ زايد وقنا، إلا أن هذه الحوادث مجتمعة تعكس حالة من التوتر الاجتماعي والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات الأمنية والصحية التي قد تواجه المجتمع في مختلف المناطق.