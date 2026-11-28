أكدت مؤسسة W W E وفاة المصارع الأسترالي برونسون ريد عن عمر يناهز 38 عاماً بعد إصابات تعرض لها في عرض الرياض، مع تعزية عائلته وزميله.

أعلنت مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية " W W E"، رسمياً عن وفاة المصارع الأسترالي برونسون ريد ، الذي يحمل الاسم الحقيقي جيرمين هالي ، عن عمر ناهز 38 عاماً. جاء هذا الخبر المؤلم بعد أن أعلن بيان المؤسسة الرسمي عن رحيله يوم الجمعة 27 نوفمبر، مشيرة إلى أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات صحية.

تفاصيل الإعلان ورسالة المؤسسة

صدرت التعزية الرسمية من خلال بيان صحفي نشرته المؤسسة، أعربت فيه عن عميق الحزن والأسى على فقدان أحد أبرز نجومها. وصفت "W W E" المصارع الراحل بأنه شخصية بارزة ومؤثرة داخل المؤسسة، مشيرة إلى أنه كان إنساناً استثنائياً ومخلصاً لعائلته وزميلًا محبوبًا لدى الجميع.

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العائلة وزملاء المصارع يتأثرون

قدمت المؤسسة خالص تعازيها إلى عائلة ريد، مع التركيز بشكل خاص على زوجته بايج التي تنتظر مولودهما الثاني، وابنتهما الصغيرة. امتد النعائم أيضاً لأصدقائه المقربين وزملائه في الفرق المختلفة، فضلاً عن جماهيره المخلصين حول العالم الذين فقدوا أحد أبطالهم المفضلين.

ظروف الإصابة في عرض الرياض

يأتي هذا القرار المأساوي بعد أسابيع قليلة من تعرض المصارع لإصابات حادة خلال مشاركته في عرض "كراون جول" الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض يوم 7 نوفمبر. سقط برونسون ريد من أعلى منصة العرض خلال مواجهته للمصارع أوبا فيمي، مما استدعى بقاءه في السعودية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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التقارير الطبية ونفي العلاقة المباشرة

وفقاً للتقارير الإعلامية الأولية، تعرض ريد لكسور في الأضلاع وإصابة في الكلى، قبل أن يعود إلى منزله في 18 نوفمبر. لم تكشف المؤسسة عن تفاصيل المضاعفات الصحية الدقيقة التي أدت للوفاة، كما لم تؤكد أو تنفي بشكل قاطع وجود علاقة مباشرة بين إصاباته في العرض ووفاته الأخيرة.

مسيرته الرياضية وإنجازاته

بدأ برونسون ريد مشواره مع المؤسسة عام 2019، ليصبح أحد أبرز نجومها في الفترة الأخيرة كعضو في فريق "The Vision" مع لوجان بول وأوستن ثيوري وبرون بريكر. حقق إنجازات كبيرة منها بطولة أمريكا الشمالية في NXT، وفوزه بمعركة أندريه العملاق الملكية عام 2024.

أسلوبه الفريد في الحلبة

عُرف المصارع بقدرته على تنفيذ حركات سريعة وقوية رغم بنيته الجسدية الضخمة، مما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة. اشتهر بضربته القاضية الشهيرة "تسونامي" التي ينفذها بالقفز من أعلى الحبال، لتصبح واحدة من أبرز الحركات التي ميزت ظهوره في عروض المصارعة العالمية.