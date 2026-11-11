مقال متكامل يغطي حدث وفاة حارس مرمى فلسطينى شاب إثر نزال كرة القدم وتصلف الاتحاد خلال أحداث سابقة. يعدد تفاصيل بقاعدة الاتحاد المنقدر وصول للجرح الجامت من هناك، ويشير إلى تفاصيل جديدة على الهوية المتخصصة الملحميّة للأطراف المتعلقة بالثنائية والجهز. يسلط الضوء أيضا على أحداث تحور اللاعبين والبطولات الوطنية الأولى 2024

في صباح الثلاثاء، عانت ال رياضة الفلسطينية من خسارة مأساوية حين استهدف القصف الإسرائيلي حارس مرمى نادي غزة الرياضي، محمود كمال عبد المالك، في منطقة شارع المغربي بحي الصبرة جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى وفاته.

لم يتجاوز عمر المشهور 20 عاماً، وكان من محبين اللعبة والعضو النشيط في صفوف الفريق، فقد شارك مؤخراً في منافسات بطولة كأس الألف شهيد، وساعد فريقه في تحقيق المركز الثاني بفريق غزة والشمال. أعلنت الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي، أن قدوم عبد المالك لا يزيد حصيلة شهداء الحركة الرياضية الفلسطينية إلى 1017 شهيداً، مع الإشارة إلى استمرار خسائر القطاع الرياضي نتيجة الأحداث الجارية.

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ارتفاع شهداء الرياضة الفلسطينية

في سياق متصل، أشار الاتحاد إلى استشهاد الطفل محمد نضال بربخ، البالغ من العمر 15 عاماً، الذي أصيب برصاص الاحتلال أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه في منطقة مواصي خان يونس، يوم الجمعة الماضي، ما يوضح حجم الألم الذي يعانيه الرياضيون الفلسطينيون. تؤكد هذه الوقائع على أن ملاعب كرة القدم في قطاع غزة أصبحت مسرحاً لمعاناة متواصلة، حيث يضرب القصف جحورها والممرون واللاعبون على حد سواء.

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