وفاة الممثلة الأمريكية ديفاي تشيس عن 35 عاما بعد معاناة مع المرض

توفيت الفنانة الأمريكية ديفاي تشيس، التي اشتهرت بدور سامارا مورغان في فيلم الرعب "الحلقة"، عن عمر يناهز 35 عاما في لوس أنجلوس بسبب التهاب السحaea وعدوى في الدم، بعد فترة من علاجها من سوء التغذية.بدأت تشيس مسيرتها الفنية في سن الرابعة، وشاركت في أعمال مثل "سابرينا الساحرة المراهقة" و"فانيتي داركو".

توفيت الفنانة الأمريكية ديفاي تشيس عن عمر يناهز خمسة وثلاثين عاما، وهي التي اشتهرت بتجسيد شخصية سامارا مورغان المرعبة في فيلم " الحلقة "، وارتبط اسمها بصوت الطفلة ليلو في فيلم ديزني الشهير "ليلو وستيتش".

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن تشيس توفيت في مدينة لوس أنجلوس قبل يومين، وأفاد مقربون منها أن سبب الوفاة يعود إلى إصابتها بالتهاب السحaea إلى جانب عدوى في الدم، وذلك بعد فترة من تلقيها العلاج داخل أحد المستشفيات في لوس أنجلوس إثر معاناتها من سوء تغذية في وقت سابق من الشهر الجاري. بدأت رحلة تشيس مع الفن في سن مبكرة للغاية، حيث دخلت عالم التمثيل في لاس فيجاس وهي في الرابعة من عمرها تقريبا، وعملت في مجالات المسرح والتعليق الصوتي والإعلانات.

واستمرت موهبتها في الظهور، فحصلت على أول فرصة تلفزيونية في هوليوود وهي في السابعة من عمرها، عندما شاركت بدور صغير في المسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير "سابرينا الساحرة المراهقة"، الذي حقق نجاحا كبيرا خلال تلك الفترة. شهد عام 2001 نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية عندما ظهرت بشخصية سامانثا داركو في فيلم "فانيتي داركو"، الذي أصبح لاحقا من أهم الأعمال السينمائية الأكثر شهرة وتأثيرا في جيله.

لكن الشهرة العالمية الحقيقية جاءت عام 2002 عندما جسدت شخصية سامارا مورغان في فيلم الرعب "الحلقة"، وهو النسخة الأمريكية من الفيلم الياباني الشهير الذي يدور حول شريط فيديو ملعون يؤدي إلى وفاة كل من يشاهده. وأصبحت شخصية سامارا واحدة من أكثر الشخصيات رعبا وتأثيرا في تاريخ السينما الحديثة، خصوصا مع المشهد الأيقوني الذي تظهر فيه الفتاة ذات الشعر الطويل وهي تخرج من شاشة التلفاز، وهو المشهد الذي تحول إلى علامة بارزة في أفلام الرعب خلال العقدين الماضيين.

واستمر حضور الشخصية في أجزاء لاحقة من السلسلة، حيث استخدمت لقطات أرشيفية لأداء تشيس في الجزء الثاني من الفيلم عام 2005، ثم في فيلم "The Ring" عام 2017





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ديفاي تشيس سامارا مورغان الحلقة فيلم الرعب وفاة

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