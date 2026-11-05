وفاة اللاعب خيسوس دي ميغيل إثر اصطدام مأساوي مع حارس أندورا

تحقيقات إسبانية واسعة في وفاة خيسوس دي ميغيل بعد اصطدامه بحارس أندورا، مع التركيز على تصرفات أوونو وكفاءة الطاقم الطبي الإسعافي في الملعب.

كشفت تحقيقات شرطية وقضائية في إسبانيا تفاصيل مأساوية حول ظروف وفاة اللاعب خيسوس دي ميغيل ، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بعد أن تعرض لاصطدام عنيف مع حارس مرمى نادي أندورا خيسوس أوونو خلال مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

تفاصيل الاصطدام المميت والتدخل المتهور

أوضحت اللقطات المرئية الموثقة أن اللاعب خيسوس دي ميغيل سقط على الأرض على الفور بعد التصادم العنيف الذي وقع في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث بدت ركبة الحارس خيسوس أوونو وكأنها أصابت صدر المهاجم بقوة كبيرة.

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وأكدت السلطات القضائية في إسبانيا أنه نظرًا لأن الوفاة لم تسببها أسباب طبيعية، فإن الأمر يستلزم تلقائيًا فتح تحقيق قضائي شامل لبيان الملابسات الكاملة للحادثة وتحديد المسؤولية الجنائية أو المدنية الناتجة عنها.

تركز الشرطة الإسبانية في تحقيقاتها الحالية على احتمال تصنيف تصرف خيسوس أوونو كجريمة قتل غير عمد، نظرًا لطبيعة التدخل الذي وصفه الشهود بأنه متهور وعنيف، مما أدى مباشرة إلى فقدان اللاعب الوعي وتوقف نشاطاته الحيوية لاحقًا.

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سلوكيات الحارس قبل الواقعة المريرة

كشفت مقاطع فيديو جديدة التقطها مشجعون من مدرجات الملعب أن حارس أندورا خيسوس أوونو كان في حالة توتر شديد قبل دقائق من الحادثة، حيث توجه إلى الطرف الآخر من الملعب للمواجهة اللفظية مع حارس تينيريفي داني مارتين.

وقبل وقوع الحادث مباشرة، قام أوونو بالتصدي لحارس المنافس داني مارتين بعد تلقيه بطاقة حمراء، حيث كان يلوح بيديه بشكل هستيري ويوجه له الكلام مطالبا إياه بمغادرة أرضية الملعب فورًا دون احترام للإجراءات المعتادة.

كما وثقت اللقطات احتفالًا حماسيًا من أوونو بعد تسجيل نادي أندورا هدف التعادل في الدقيقة 88، حيث قفز في الهواء ولوح بقبضته احتفالا بالهدف مباشرة أمام مدرجات جماهير فريق تينيريفي، مما يعكس مستوى الانفعال الذي كان عليه قبل لحظات من الكارثة.

وقال أحد المشاهدين إن الحارس كان فاقداً لأعصابه تمامًا قبل الحادث، بينما أكد آخر أن التدخل المميت لم يكن تصرفًا معزولًا بل نتاج تراكمي لتوترات سادت بين اللاعبين خلال أحداث المباراة المثيرة.

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قصور طبي محتمل وسرعة في النقل

تبحث التحقيقات بدقة شديدة في طريقة تعامل الفرق الطبية مع الحالة الطارئة التي شهدتها المباراة، خاصة فيما يتعلق باستخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي وتزويد اللاعب بالأكسجين خلال الدقائق الست التي قضاها على الأرض.

وأوضحت صحيفة