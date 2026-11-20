تعرف على تفاصيل الحادثة المؤلمة بوفاة الشقيقين إسماعيل ومصطفى أحمد دردير في توقيت متقارب، حيث توفي أحدهما بالمملكة أثناء العمرة والآخر في قنا.

سادت أجواء من الحزن الشديد في أهالي مركز الوقف شمالي محافظة قنا ، عقب إعلان وفاة شقيقين، هما إسماعيل أحمد دردير و مصطفى أحمد دردير ، في غضون ساعة واحدة فقط. شهد هذا الأسبوع حادثة إنسانية نادرة أثارت التعاطف، حيث توفي أحدهما أثناء أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية ، بينما فارق شقيقه الحياة في مسقط رأسيهما بقنا.

تفاصيل الوفاة وتوقيتها في السعودية وقنا

كانت تفاصيل الواقعة متعلقة بوفاة إسماعيل أحمد دردير، الذي كان موجودًا في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، حيث انتقل إلى الرحمة خلال وجوده هناك. تم دفن جثمان الراحل في مقابر البقيع بالمدينة المنورة، وهو نفس المكان الذي وافته المنية في توقيت متقارب جدًا مع وفاة أخيه.

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وفي موازاة ذلك، توفي مصطفى أحمد دردير في مسقط رأسه بمحافظة قنا خلال ساعة واحدة من رحيل شقيقه. وقد دُفن الراحل الآخر أيضًا، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمشاركة الأهالي في قنا. يأتي ذلك بعد تداول صور للشقيقين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة واسعة من الحزن.

أعمار الشقيقين وردود الفعل الأسرية

ذكر أحد أهالي مركز الوقف أن الشقيقين كانا في عقدين مختلفين من العمر، حيث كان أحدهما في العقد الثامن من عمره، بينما كان الآخر في العقد السادس. وقد فارقا الحياة في توقيت متقارب، مما خلق حالة من الحزن الشديد والأسى بين أفراد الأسرة.

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عقب الوفاة، دُفن الشقيق إسماعيل في البقيع بالمدينة المنورة، بينما شارك أهالي مركز الوقف في تشييع جثمان الشقيق الآخر مصطفى في قنا. وقد عبر الأهالي عن تعازيهم ورحمتهما للراحلين، متمنين الصبر والسلوان للأسرتين اللتين فقدتا كلا الابنين في وقت واحد.

التأثير الاجتماعي وتكريم الراحلين

سادت حالة من التأثر الكبير بين أهالي مركز الوقف بمحافظة قنا، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء والدعاء للشقيقين بالرحمة والمغفرة. كما تم توجيه الدعاء لأن يلهم الله أسرتهما وذويهما الصبر والسلوان، وسط تبادل المشاعر في تلك اللحظة المؤلمة التي جمعت بين الحزن في بلدين مختلفين.