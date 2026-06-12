أعلن القصر الملكي التايلاندي، يوم الجمعة، وفاة الأميرة باجراكيتيافا ناريندرا ديبيافاتي، الابنة الكبرى لملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد معاناتها من مشاكل صحية متعددة ودخولها في غيبوبة لمدة أربع سنوات تقريبًا.

أعلن القصر الملكي التايلاندي، يوم الجمعة، وفاة ال أميرة باجراكيتيافا ناريندرا ديبيافاتي ، الابنة الكبرى ل ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن، عن عمر ناهز 47 عامًا، بعد معاناتها من مشاكل صحية متعددة ودخولها في غيبوبة لمدة أربع سنوات تقريبًا.

كانت الأميرة قد نُقلت إلى المستشفى في ديسمبر 2022 إثر فقدانها الوعي فجأةً بسبب مشكلة في القلب أثناء زيارتها لمحافظة ناخون راتشاسيما شمال شرق البلاد، ونُقلت باجراكيتيافا جوًا بواسطة مروحية إلى العاصمة بانكوك لتلقي العلاج. وُلدت باجراكيتيافا، المعروفة شعبيًا باسم الأميرة با، في 7 ديسمبر 1978، لولي العهد آنذاك فاجيرالونغكورن وزوجته الأولى الأميرة سوامساوالي. في تايلاند، ستُخلّد ذكراها لدورها البارز في الحياة العامة، وجهودها لتحسين أوضاع السجينات، ومسيرتها الدبلوماسية.

درست القانون في جامعة كورنيل، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه، وعملت محاميةً في مكتب المدعي العام التايلاندي بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١. من عام ٢٠١٢ إلى عام ٢٠١٤، شغلت منصب سفيرة تايلاند لدى النمسا وسلوفينيا وسلوفاكيا، قبل أن تعود إلى مكتب المدعي العام في بانكوك. تايلاند تنفي الأنباء المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس إيبول





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أميرة باجراكيتيافا ناريندرا ديبيافاتي ملك تايلاند وفاة غيبوبة تايلاند

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