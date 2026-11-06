وفد طرابزون يزور مصر احتفاء بصلاح وتأثيره الاقتصادي

وفد من 158 شخصًا من طرابزون بزعامة رئيس البلدية يزور نجريج لزيارة محمد صلاح، مما يعزز السياحة والاستثمار بين مصر وتركيا.

وصل وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن رحلة خاصة، بقيادة أحمد متين غنج ، رئيس بلدية طرابزون الكبرى. يضم هذا الوفد الذي وصل مؤخرًا 158 شخصية بارزة من مدينة طرابزون التركية، ويحمل زيارة أبعادًا متعددة تشمل الرياضة والسياحة والاقتصاد والثقافة. يركز اهتمام هذا الوفد بشكل خاص على زيارة قرية نجريج بمحافظة الغربية، وهي المسقط الأصلي للنجم المصري محمد صلاح ، قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور.

تأثير صلاح الرياضي يحول السياحة في طرابزون

يمثل وجود محمد صلاح في مدينة طرابزون قيمة خاصة، حيث تحول اللاعب المصري إلى أحد أبرز الوجوه المحبوبة لدى جماهير المدينة التركية. امتد تأثير نجم ليفربول السابق إلى قطاعات مختلفة من المجتمع التركي، خاصة في طرابزون التي ارتبط اسمها به بعد انضمامه لصفوف نادي طرابزون سبور. أصبح صلاح نقطة جذب للجماهير المصرية والعربية نحو المدينة التركية، مما ساهم في زيادة التعريف بمقوماتها السياحية والثقافية والطبيعية.

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امتد هذا التأثير السلبي إلى الجانب الاقتصادي، حيث بدأت المؤسسات السياحية والتجارية في المدينة النظر إلى شعبية اللاعب كفرصة للتواصل مع السوق المصرية وشمال إفريقيا. كشفت بيانات سياحية عن ارتفاع عدد السائحين المصريين الذين أقاموا في طرابزون خلال شهر أغسطس بنسبة 55% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. يعكس هذا الارتفاع تنامي الاهتمام المصري بالمدينة بالتزامن مع ارتباط اسمها بالنجم المصري، مما يعزز الفرص الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي المحلي.

تهدف زيارة الوفد التركي إلى تعزيز العلاقات بين مصر ومدينة طرابزون من خلال عقد لقاءات مع ممثلي القطاع السياحي ورجال الأعمال. تسعى الجهات المنظمة إلى الاستفادة من حالة الاهتمام التي أحدثها وجود صلاح في طرابزون، والعمل على تحويل الشعبية الرياضية إلى علاقات سياحية وتجارية مستدامة بين الجانبين. تمثل هذه الخطوة جسرًا حقيقيًا للتواصل بين الشعبين المصري والتركي، يعكس حجم التأثير الذي يمكن أن يصنعه نجم كرة قدم خارج حدود المستطيل الأخضر.

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زيارة إنسانية لمسقط رأس النجم في نجريج

تتجه الأنظار إلى قرية نجريج باعتبارها نقطة البداية في قصة نجاح استثنائية، حيث يرغب أعضاء الوفد التركي في التعرف على البيئة التي نشأ فيها اللاعب. يرغب الوفد أيضًا في زيارة أسرة صلاح والالتقاء بأهالي قريته، في رسالة تقدير للنجم المصري الذي أصبح أحد أبرز الشخصيات الرياضية المرتبطة بمدينة طرابزون. تمثل هذه الزيارة جانبًا إنسانيًا خاصًا، إذ تجسد المكان الذي شهد طفولة صلاح وبدايات رحلته الكروية قبل انطلاقه إلى الملاعب الأوروبية.

رحب ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، باهتمام الوفد التركي بزيارة القرية، مؤكدًا أن أبوابها مفتوحة أمام محبي محمد صلاح. شدد العمدة على أن أهالي نجريج يشعرون بالفخر بما وصل إليه ابن قريتهم من مكانة عالمية، مشيرًا إلى أن صلاح لم يعد يمثل قريته فقط، بل أصبح سفيرًا لمصر في مختلف أنحاء العالم. يمثّل صلاح نموذجًا للشباب المصري القادر على الوصول إلى العالمية، رغم انطلاقته من بيئة ريفية بسيطة.

مسؤولون أتراك يشاركون في فعاليات الزيارة

يضم الوفد التركي عددًا من المسؤولين والشخصيات العامة الذين يلعبون أدوارًا محورية في حياة المدينة الاقتصادية والاجتماعية. يتضمن القائمة علي يلماز نائب محافظ طرابزون، وإركوت تشيليبي رئيس غرفة التجارة والصناعة، وأيوب إرغان رئيس بورصة طرابزون التجارية. كما يضم الوفد ممثلين عن نادي طرابزون سبور وقطاعات السياحة والاستثمار والإعلام، مما يعزز من أهمية الزيارة وتأثيرها المحتمل على العلاقات الثنائية.

تكشف هذه الزيارة عن جانب جديد من تأثير محمد صلاح، الذي لم تعد قيمته مقتصرة على ما يقدمه داخل الملعب من أهداف وإنجازات. امتدت قدرته على جذب الاهتمام نحو المدن والبلدان التي يرتبط بها، مما جعل من رحلته مصدر إلهام وتواصل بين ثقافتين وشعبين. أثبتت هذه الرحلة أن النجومية الرياضية يمكن أن تتحول إلى قوة ناعمة تفتح أبواب السياحة والاستثمار والتبادل الثقافي، بما يعكس قوة الرياضة في بناء جسور المحبة بين الشعوب.

حادث جودو أسيوط ومساندة الوزارة للأسر المتضررة

في ملف رياضي آخر، وافق جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على صرف مساهمات مالية بإجمالي 780 ألف جنيه لأسر المتوفين والمصابين. تأتي هذه المساهمات من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي برياضة الجودو بمحافظة أسيوط، عقب الحادث الذي تعرضت له البعثة أثناء عودتها من المشاركة في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 13 سنة.

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أقيمت البطولة في العاصمة القاهرة في أكتوبر المنصرم، حيث كانت البعثة المكونة من 34 لاعبًا ولاعبة و3 مدربين وإداري. تعرضت البعثة لحادث مروري على طريق المنيا - أسيوط، أسفر عن وفاة اللاعبتين لوجين عبدالعزيز صابر ورفيق محمد عبدالمنعم، واللتان كانتا تبلغان من العمر 12 عامًا. أدى الحادث أيضًا إلى إصابة عدد من أفراد البعثة، مما استلزم اتخاذ إجراءات فورية لدعمهم نفسيًا وماديًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي ومستشفى بني مزار بالمنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كما وجه الوزير بتحمل الوزارة كافة التكاليف المالية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وتوفير العلاج والرعاية الطبية للمصابين. تأتي هذه الخطوة تعززًا لدور الدولة في حماية ودعم الرياضيين الصغار الذين يمثلون أمل الرياضة المصرية في المستقبل.

تفاصيل الحادث الطبي وتكاليف العلاج في أسيوط

يركز التركيز الآن على متابعة الحالات الطبية للمصابين في مستشفيات المنيا، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهم ولعائلاتهم. تتولى الوزارة مسؤولية تغطية جميع النفقات الطبية لضمان عدم وجود عبء مادي على الأسر المتضررة. يهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأثر النفسي والمادي للحادث المؤسف، وتعزيز الثقة في النظام الرياضي والدعم المؤسسي للرياضيين الصغار.

تعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة برعاية الشباب والرياضيين في جميع أنحاء المحافظات، بما في ذلك المحافظات مثل أسيوط والمنيا. تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم المشاريع الرياضية القومية ورعاية المواهب الشابة. يساهم ذلك في بناء جيل رياضي قوي قادر على تمثيل مصر محليًا ودوليًا.

بينما يستعد الوفد التركي للتعرف على القرية التي شهدت خطوات صلاح الأولى، تبدو نجريج أمام مشهد استثنائي، بعدما أصبح اسم أحد أبنائها سببًا في وصول شخصيات تركية بارزة إلى قلب الريف المصري. زيارة وفد طرابزون تختصر كيف يمكن لكرة القدم أن تتجاوز حدود المنافسة لتصنع جسورًا من المحبة والتواصل بين الشعوب، في حين تظل الرياضة المحلية محورًا للدعم المجتمعي والإنساني.