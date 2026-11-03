وقفات في الخليل تطالب برفع الحصار وعودة النازحين من الجلدة وعين دير بحة

نازحون وأهالي الخليل يشاركون في وقفات يومية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن الجلدة وعين دير بحة وعودة النازحين إلى منازلهم

شارك عشرات المواطنين والنزحون في وقفات احتجاجية ب مدينة الخليل اليوم، للمطالبة بوقف العدوان العسكري المتواصل و رفع الحصار المفروض على الأحياء المغلقة. وقد نظم هؤلاء النزوح من منطقتي الجلدة و عين دير بحة هذه الوقفات بشكل يومي، في تظاهرة تضامنية تضم أبناء المدينة ومؤسساتها المختلفة. وتطالب هذه التحركات بإنهاء الحرب التي وصلت ليومها العاشر، والسماح للعوائل التي جُرّدَت من ديارها بالعودة إلى بيوتها مرة أخرى بحرية.

تفاصيل وقفات الجلدة وعين دير بحة

وأكد المشاركون في الوقفات التي نظمها نازحون من منطقتي الجلدة وعين دير بحة، أنهم يرفعون شعارات تندد بسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها قوات الاحتلال. وتتركز المطالب الرئيسية في إنهاء عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر على التوالي، وتمكين العائلات النازحة من العودة إلى بيوتها دون عوائق. ويشكل استمرار إغلاق الأحياء وتهجير سكانها انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطنين، ويقوّض مقومات حياتهم اليومية بشكل مباشر. كما تعمل هذه الإجراءات على تعطيل العملية التعليمية في المدارس والجامعات، وحرمان آلاف الطلبة من مواصلة تحصيلهم العلمي.

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أرقام مدمرة للخسائر الاقتصادية والبشرية

وكشفت المعطيات الصادرة عن بلدية الخليل أن العدوان المتواصل على المدينة تسبب في نزوح وتضرر أكثر من ثلاث آلاف ومئتي وثلاثين مواطناً، لا سيما في منطقتي الجلدة وعين دير بحة. كما أدى هذا العدوان إلى هدم خمسة عشر منزلاً ومنشأة بشكل كامل، وإغلاق مئات المحال التجارية التي كانت تشكل شريان الحياة الاقتصادية. وتسببت هذه الإجراءات في إلحاق أضرار واسعة بالاقتصاد المحلي والبنية التحتية، مما أدى إلى تعطيل مختلف مناحي الحياة اليومية للسكان. وتقول البلدية إن قوات الاحتلال هدمت خمسة عشر منزلاً ومنشأة، وأغلقت ثلاثمائة وتسعة وسبعين متجراً في المدينة بالكامل.

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تداعيات اقتصادية وصحية كارثية

ووفقاً للبلدية، تجاوزت الخسائر الاقتصادية اليومية المباشرة التي تكبدها سكان المدينة اثني عشر مليون شيقل، وهو ما يعادل نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دولار أمريكي. كما أشارت التقديرات إلى أن الخسائر الإجمالية في البنية التحتية تجاوزت ستة ملايين شيقل، أي نحو واحد مليون وستمائة ألف دولار. كما قدرت الخسائر التي لحقت بقطاعات الصحة والبيئة بنحو خمسمائة ألف شيقل، أي ما يعادل مائة وستين ألف دولار. هذه الأرقام الكبيرة تعكس الدمار الشامل الذي لحق بالمدينة خلال الأيام العشرة الماضية من العدوان المستمر.

تأثيرات على التعليم والحياة اليومية

وأفادت التقارير بأن نحو ثمانين ألف طالب وطالبة قد حُرموا من الالتحاق بمدارسهم جراء استمرار العدوان والإجراءات العسكرية المشددة. وقد أدت الإغلاقات المفروضة على المدينة إلى منع الطلاب من الوصول إلى مقاعدهم الدراسية، مما أعاق مسارهم التعليمي. وتأتي هذه الوقفات في ظل تداعيات إنسانية واقتصادية متفاقمة لعدوان الاحتلال على المدينة. وقد أدى هذا العدوان إلى تهجير عائلات كثيرة من منازلها، وتعطيل الخدمات الأساسية والحياة اليومية في عدد من أحياء الخليل، مما يستدعي التدخل العاجل لإنهاء المعاناة.