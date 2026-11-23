كشف التحقيق في الجامعات الخاصة عن 500 شهادة معادلة مزورة، ما أدى لوقف القيد وإحالة الملفات للنيابة، مع ضبط مكتب تزوير في الدقي.

كشفت وزارة التعليم العالي المصرية عن واقعة كبيرة من التزوير المنظم داخل قطاع التعليم العالي، حيث تم اكتشاف أكثر من 500 شهادة معادلة مزورة قدمها طلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية. وقد أدى هذا الكشف الحاسم إلى قرار فوري من مجلس الجامعات الخاصة بوقف قيد جميع هؤلاء الطلاب فوراً، وإحالة الملفات الكاملة إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المتورطين.

آليات الكشف والتزوير المعقدة

كان مجلس الجامعات الخاصة هو الجهة التي بادرت إلى كشف هذه الشبكة الضخمة من التزوير، وذلك من خلال عمليات فحص دقيقة للطلاب الملتحقين حديثاً، حيث أظهرت عمليات الاستعلام المباشرة مع الجهات المختصة في الدول التي ادعى الطلاب أنها صادرت منها شهاداتهم، أن تلك الوثائق غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

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وقد بدأت الشكوك تتراكم عندما تبين أن الطلاب لم يغادروا مصر فعلياً للسفر والحصول على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها في الخارج، بل إن التزوير تم بالكامل داخل الأراضي المصرية، حيث استخدم هؤلاء الشباب شهادات ثانوية عامة مزورة تحمل مجاميع مرتفعة بشكل غير واقعي مقارنة بمستوياتهم الحقيقية.

وقد تم ضبط مكتب سمسرة يقع في منطقة الدقي بالقاهرة، ويقود العملية القائمون عليه حالياً ويعملون تحت التحقيق المكثف من قبل السلطات المختصة، حيث كان هذا المكتب هو الحلقة الوصلية التي سهلت إجراءات تقديم الطلاب باستخدام تلك الشهادات المزورة، وقام بتزوير المستندات مقابل مبالغ مالية طائلة.

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وخلال مراجعة نتائج الثانوية العامة المصرية للأسماء المشمولة بالتحقيق، وُجد أن مجاميع هؤلاء الطلاب الفعلية تتراوح بين 52 و60 بالمئة فقط، وهو ما يفسر رغبتهم الحادة في الالتحاق بتخصصات القمة التي تستبعدهم مجاميعهم الحقيقية من دخولها بشكل قانوني، مثل كليات الطب والصيدلة والهندسة.

أماكن التزوير وأسماء المسؤولين

وأكد الخبير التعليمي والمتخصص في شؤون التعليم رفعت فياض أن الطلاب الـ500 استخدموا شهادات ثانوية عامة مزورة بمجاميع مرتفعة، بزعم صدورها عن إحدى الدول العربية، للالتحاق بكليات القمة في الجامعات الخاصة والأهلية، رغم حصولهم على مجاميع متدنية في الثانوية العامة المصرية.

ووضح رفعت فياض أن عمليات الفحص أكدت أن الطلاب لم يغادروا مصر للحصول على تلك الشهادات، وإنما جرى تزويرها بالكامل داخل البلاد عبر مكتب سمسرة في منطقة الدقي، وقد ألقي القبض على القائمين عليه ويخضعون للتحقيق حالياً في إطار كشف هذه الخلية الإجرامية.

واستبعد الخبراء احتمال وجود أي علاقة بمكتب التنسيق المخصص للجامعات الحكومية والمعاهد العليا الخاصة، لأن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية يتم مباشرة عبر الجامعات نفسها، مما وفر للفساد مجالاً أوسع للتدخل والتلاعب بالوثائق والمستندات الرسمية قبل حتى بدء الدراسة الفعلية.

التداعيات والمستقبل الأكاديمي

وشددت وزارة التعليم العالي بشكل قاطع على أنها لن تقبل التحاق أي طالب ثبت تقديمه شهادة دراسية مزورة، مؤكدة أن هؤلاء الطلاب لن يكون لهم مكان في أي جامعة مصرية تحت أي ذريعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين بما فيهم الطلاب وموظفي المكاتب الوسيطة.

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وعن الإجراءات المتخذة، أكد رفعت فياض أن مجلس الجامعات الخاصة وقف قيد جميع الطلاب الذين ثبت تزوير شهاداتهم، وعدم السماح باستمرارهم في الكليات التي التحقوا بها، مشيرا إلى أنهم يواجهون أيضا اتهامات بتزوير مستندات رسمية، وأن تحديد مصيرهم القانوني يظل مرهونا بإجراءات التحقيق والمحاكمة.

واكتشف مجلس الجامعات الخاصة أن التزوير تم داخل مصر من خلال مكتب السمسرة نفسه، مقابل مبالغ مالية بلغت مئات الآلاف من الجنيهات لكل حالة، بإجمالي عدة ملايين من الجنيهات دفعها الطلاب مقابل الحصول على شهادات تتيح لهم الالتحاق بكليات لا تؤهلهم مجاميعهم الحقيقية لدخولها.

وكشف المصدر أن مجلس الجامعات الخاصة بدأ مراجعة ملفات الطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة والأهلية خلال السنوات السابقة، بعد ورود معلومات خلال التحقيقات عن وجود حالات أخرى تعود إلى العامين الماضيين، من بينها طلاب وصلوا بالفعل إلى الفرقتين الثانية والثالثة.

وأفاد الخبير رفعت فياض أن المجلس يوسع عمليات التدقيق لتشمل جميع الطلاب الحاصلين على شهادات عربية، سواء كانت موثقة وسليمة أو تستدعي مزيدا من التحقق، تحسبا لاكتشاف حالات تزوير إضافية قد تكون هربت من الرقابة الأولية للجهات المختصة، لضمان نزاهة العملية التعليمية بالكامل.