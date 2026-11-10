وكالة الفضاء المصرية ترصد توسع ميناء أبو قير خلال 9 سنوات عبر صور الأقمار الصناعية

رصدت وكالة الفضاء المصرية توسع ميناء أبو قير بين عامي 2017 و2026 عبر صور الأقمار الصناعية، شملت أعمال ردم بحري وأرصفة وأحواض جديدة تعزز قدرات النقل البحري.

وكالة الفضاء المصرية ترصد تطور ميناء أبو قير الواقع في خليج أبو قير شرق الإسكندرية ، من خلال صور أقمار صناعية قارنت الفترة من عام 2017 حتى عام 2026. وتوضح الصور حجم التغيرات التي شهدها الخليج، مع امتداد أعمال الردم البحري وإنشاء أرصفة وأحواض جديدة للميناء.

وأكدت الوكالة أن هذه المقارنة الفضائية تكشف توسع البنية التحتية للميناء خلال تسع سنوات، وهو ما يعكس تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وتأتي هذه المتابعة ضمن جهود الوكالة لتوظيف تكنولوجيا رصد الأرض في متابعة مشروعات التنمية في مصر.

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أعمال الردم البحري تحول مساحات المياه إلى أراض للميناء

تُظهر مقارنة الصور أن مساحات كانت تغطيها مياه البحر تحولت إلى أراض جديدة أقيمت عليها أرصفة وأحواض ميناء أبو قير. ويعكس هذا التحول التوسع في البنية التحتية التي تشكل الأساس لعمل الميناء وقدرته على استقبال السفن.

وأوضحت الوكالة أن الصور الفضائية تتيح رصد التغيرات في خط الساحل ومساحات الميناء معاً، ما يوفر بيانات مكانية تفيد في دراسة الموقع ومحيطه. وبذلك تصبح هذه الصور مرجعاً لفهم كيفية امتداد الميناء داخل الخليج عبر الفترة المحددة.

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ويكتسب هذا الرصد أهميته من أن المقارنة تغطي تسع سنوات كاملة، أي أنها تسجل التغيير التراكمي وليس لحظة واحدة. وهذا يتيح مقارنة وضع الساحل قبل الأعمال وبعدها اعتماداً على الصور نفسها.

مشروع الميناء يضيف محطات متعددة الأغراض ومرافق للصب الجاف والسيارات

يتضمن مشروع تطوير ميناء أبو قير إنشاء محطات متعددة الأغراض، إلى جانب مرافق لتداول الصب الجاف النظيف والسيارات. ويهدف المشروع، بحسب ما أشارت إليه وكالة الفضاء المصرية، إلى تعزيز قدرات الميناء في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ونوهت الوكالة إلى أن المقارنة اعتمدت على صور القمر الصناعي Sentinel لعام 2017، وعلى صور القمر الصناعي المصري مصر سات 2 لعام 2026. ويشير هذا الجمع بين مصدرين مختلفين إلى الاعتماد على بيانات أجنبية ووطنية معاً في متابعة الموقع.

متابعة الأقمار الصناعية لأثر الميناء على الشبكات والأسواق

أكدت وكالة الفضاء المصرية أن البيانات المكانية يمكن أن تُستخدم في دراسة مدى ارتباط الأرصفة الجديدة بشبكات الطرق والأسواق المستهدفة. وهذا يعني أن أثر ميناء أبو قير لا يقتصر على الساحل، بل يمتد إلى الحركة اللوجستية في محيطه.

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أما الأثر المباشر على المواطنين والتجار، فلم تتناوله المادة المنشورة بالتفصيل، لكنها ربطت الميناء بقدرته على خدمة النقل البحري والتجارة عبر الأرصفة والأحواض الجديدة. ويبقى الربط بين الميناء والطرق والأسواق أحد المحاور التي تستهدفها متابعة الوكالة.

تعتمد الوكالة في هذا العمل على المنصة الوطنية لبيانات الأرض ضمن توظيف تكنولوجيا رصد الأرض. ولم تحدد المادة المنشورة مواعيد زمنية لمراحل لاحقة من المشروع، لذا تبقى التحديثات الرسمية من وكالة الفضاء المصرية المصدر الأساسي لمعرفة الخطوات المقبلة.