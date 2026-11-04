وكالة الفضاء المصرية تكشف خفايا الفيوم الزراعية عبر صور الأقمار الصناعية

وكالة الفضاء المصرية تكشف أن 30% من محافظة الفيوم أراضٍ زراعية، مع شرح تقنية الألوان الزائفة وري بحر يوسف لدعم التخطيط الزراعي المصري.

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن حقائق جغرافية وزراعية جديدة ل محافظة الفيوم ، عبر نشر صور لأقمار صناعية تظهر المنطقة على شكل قلب أحمر وسط الصحراء الغربية. جاء هذا الإعلان تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب المصري، الذي يوافق الرابع من نوفمبر، حيث استُخدمت الصورة كرمز لجاذبية المنطقة الزراعية. أظهرت البيانات الرسمية أن الأراضي الزراعية تشغل نحو ثلاثين بالمئة من مساحة المحافظة الإجمالية.

تقنية الألوان الزائفة تكشف كثافة الغطاء النباتي

تشرح الوكالة سبب ظهور الغطاء النباتي باللون الأحمر في الصور عبر تقنية الألوان الزائفة التي تعتمد على انعكاس الأشعة تحت الحمراء القريبة عن النباتات. تعمل هذه التقنية على عكس الأشعة بقوة من قبل النباتات السليمة، مما يجعلها تظهر باللون الأحمر في الصور الملتقطة من الفضاء. كلما زادت كثافة اللون الأحمر في الصورة، دل ذلك على زيادة كثافة الغطاء النباتي وحالته الصحية الجيدة.

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أقدم مجاري الري في مصر تدعم المحاصيل الزراعية

تعتمد الأراضي الزراعية بالفيوم في ريها على مياه النيل التي تصل إليها عبر بحر يوسف، وهو واحد من أقدم مجاري الري في مصر. تقع بحيرة قارون في قاع منخفض الفيوم على عمق نحو أربعة وثلاثين مترا تحت مستوى سطح البحر، وهي عنصر جغرافي حيوي للمنطقة. يستمر استخدام هذه المجاري المائية في دعم القطاع الزراعي وتوفير المياه اللازمة للمحاصيل.

دعم التخطيط الزراعي وتحسين الإنتاجية الوطنية

تتيح بيانات رصد الأرض متابعة التغيرات في مساحة الرقعة الزراعية وجودتها، بما يدعم التخطيط للتوسع الزراعي وتحسين الإنتاجية. تساعد هذه البيانات في اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان الأمن الغذائي من خلال فهم دقيق للحالة الصحية للأراضي. تقدم وكالة الفضاء المصرية هذه الرؤى كجزء من جهودها الوطنية لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الزراعة.

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السياق الوطني للبيانات الملاحية والجيوسياسية

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لرفع الوعي العام بأهمية التكنولوجيا الفضائية في خدمة القطاعات الإنتاجية. توفر الصور الملتقطة من الفضاء معلومات دقيقة تساعد المخططين في وضع استراتيجيات طويلة المدى لإدارة الموارد المائية. تعزز هذه الشفافية البيانات ثقة المستثمرين في القطاع الزراعي وتوضح فرص النمو المتاحة.

الخطوات القادمة لمواكبة التطورات التقنية

تستمر الوكالة في تحليل البيانات المستمرة لتوفير تحديثات دورية حول صحة المحاصيل وتوزيع المياه. تركز الخطط المستقبلية على دمج هذه الصور مع أنظمة ذكية لتحذير المزارعين من التغيرات المناخية المفاجئة. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استدامة الإنتاج الزراعي في ظل التحديات البيئية المتزايدة.