وكيل توروب يكشف تفاصيل إنهاء التعاقد مع الأهلي بالتراضي

كشف فراس علي، وكيل أعمال المدرب الدنماركي ييس توروب، تفاصيل إنهاء التعاقد بين المدير الفني والأهلي بالتراضي، مؤكدًا أن المفاوضات جرت في أجواء احترافية وانتهت بشكل ودي دون أزمات.

كشف فراس علي، وكيل أعمال المدرب الدنماركي ييس توروب ، تفاصيل إنهاء التعاقد بين المدير الفني والنادي الأهلي بالتراضي، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين جرت في أجواء احترافية وانتهت بشكل ودي دون أي أزمات.

وأوضح أن الجلسة الأخيرة التي جمعت مسؤولي الأهلي وتوروب شهدت تعاملًا احترافيًا، حيث سارت المناقشات بصورة سلسة وتم إنهاء جميع التفاصيل بسهولة، لافتًا إلى أن بعض نقاط الخلاف البسيطة أو سوء الفهم الذي حدث في وقت سابق تم توضيحه ومعالجته بشكل كامل. وأضاف أن المدرب الدنماركي كان حريصًا على إنهاء تجربته مع الأهلي بصورة إيجابية تحفظ العلاقة بين جميع الأطراف، موضحًا أن الكثير مما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن كواليس الجلسة لم يكن دقيقًا.

وأشار وكيل الأعمال إلى أن الاجتماع الذي ضم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ والدكتور عبد الله شحاتة شهد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن جميع البنود، مؤكدًا عدم وجود أي نية من جانب الأهلي أو توروب للجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية. وأكد أن المدرب يكن كل التقدير للنادي الأهلي وجماهيره، موضحًا أن هناك عدة عوامل ساهمت في عدم نجاح التجربة بالشكل المأمول، وهي أمور واردة في عالم كرة القدم حتى مع أكبر الأندية والمدربين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن المدرب الدنماركي كان يرغب في الاستمرار، لكنه شعر بفقدان الحافز خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أنه غادر الأهلي بصورة مرضية لجميع الأطراف، محتفظًا باحترام كبير للنادي وجماهيره رغم انتهاء التجربة بشكل مبكر. ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن الأهلي رسميًا توجيه الشكر إلى توروب وجهازه المعاون، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن كافة الأمور المالية الخاصة بفسخ التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة النادي لإعادة هيكلة الجهاز الفني بعد فترة من النتائج المتذبذبة، حيث لم يحقق الفريق تحت قيادة المدرب الدنماركي الطموحات المرجوة محليًا وقاريًا. يذكر أن توروب قد تولى تدريب الأهلي في صيف العام الماضي بعقد يمتد لموسمين، لكنه فشل في تقديم المستوى المطلوب، مما دفع الإدارة إلى إنهاء التعاقد بالتراضي. ومن المتوقع أن يعلن النادي عن اسم المدرب الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترشيحات لأسماء محلية وأجنبية.

وتعكس هذه التجربة التحديات التي يواجهها المدربون الأجانب في الأهلي، حيث يتطلب الأمر قدرة على التكيف مع ضغط الجماهير وتطلعاتها العالية، خاصة أن النادي يعتبر من أعرق الأندية في إفريقيا والعالم العربي. كما تشير تصريحات وكيل الأعمال إلى أن العلاقة بين الطرفين بقيت على قدر كبير من الاحترام، مما يجعل الباب مفتوحًا لتعاون مستقبلي. وفي السياق ذاته، يواصل الأهلي مسيرته في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مؤقتة، في انتظار الاستقرار الفني.

وقد أشاد النقاد ومحبو الفريق بالطريقة المحترمة التي تم بها الفصل، والتي تعكس رقي النادي وحرصه على سمعة الكرة المصرية





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