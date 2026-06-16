وكيل الأزهر: تحدي القراءة العربي مشروع حضاري نجح في صناعة الإنسان وإعادة اللغة العربية لهاءها

أكد وكيل الأزهر الشريف خلال الحفل الختامي للموسم العاشر من تحدي القراءة العربي أن المشروع تحول من مسابقة إلى مشروع حضاري مسؤول، موجهاً الشكر للإمارات على دعمها للثقافة والمعرفة، ومشيراً إلى الأرقام القياسية التي حققها بمشاركة أكثر من 2.9 مليون طالب أزهري.

انطلقت فعاليات الحفل الختامي للموسم العاشر من مشروع تحدي القراءة العربي ، حيث تم تكريم ال طلاب الفائزين على مستوى الأزهر الشريف في مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور قيادات الأزهر وممثلي اللجنة المنظمة من الإمارات ورؤساء الإدارات المركزية للمناطق الأزهرية وال طلاب وأولياء أمورهم.

أعلن خلال الحفل عن بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الشريف للموسم العاشر، الذي sición ممثل الأزهر ومصر في التصفيات النهائية بدولة الإمارات، وتم الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المناطق الأزهرية. قال الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، إن الأمم لا توزن بما تملكه من ثروات، بل بما تنقله إلى عقول أبنائها من معارف، مشيراً إلى أن نزول الوحي الأول بكلمة "اقرأ" كان إعلاناً ربانیاً بأن مجد الأمة مرهون بعودتها إلى الكتاب واستعادتها لسلطان العقل.

وأضاف أن تحدي القراءة العربي ليس مجرد مسابقة، بل هو مشروع حضاري مسؤول أعاد للغة العربية بهاءها وأحيا في نفوس الناشئة حب المعرفة، مؤكداً أن الرهان على جيل يقرأ هو الرهان الرابح الذي لا يخيب. أكد وكيل الأزهر أن العالم اليوم يتنافس بما تحمله العقول من قدرة على إنتاج المعرفة، مشيراً إلى أن الرهان الحقيقي في هذا العصر على الإنسان وجودة المنتج وامتلاك العقل القادر على الإبداع.

وبيّن أن القراءة قضية وجود وأساس كل نهضة، noting أن الحضارات لا تزدهر إلا بالكتاب ولا تندثر إلا عندما ترفض الأمة العلم. وأشاد بدور الإمارات ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في دعم الثقافة والمعرفة، مؤكداً أن العلاقة بين الأزهر والإمارات ممتدة في العمق وتقوم على الإيمان المشترك بأن بناء الإنسان أساس بناء الأوطان.

استعرض وكيل الأزهر الأرقام التي حققها المشروع في المواسم الأخيرة، حيث ارتفع عدد المشاركين من مليونين و69 ألفاً و175 في الموسم السابع، إلى مليونين و466 ألفاً و633 في الموسم الثامن، ثم مليونين و111 ألفاً و998 في الموسم التاسع، حتى وصل في الموسم العاشر إلى أكثر من مليونين و900 ألف طالب، مسجلاً قفزة استثنائية غير مسبوقة. وأوضح أن هذه الأعداد تمثل عقول أضيئت بأنوار المعرفة وقلوباً تعلقت بالكتاب، مؤكداً أن الزيادة المضطردة تؤكد تحول المبادرة من مسابقة إلى ظاهرة حضارية ورسالة عربية جامعة.

ختاماً، أكد Sheikh عبدالغني أن المبادرة استطاعت خلال عقد تكتب صفحة مشرقة في السجل الثقافي العربي، وتقدّم نموذجاً يؤكد أن الأمة العربية قادرة على المراهنة على المعرفة والانتصار للكتاب وصنع المستقبل بأبنائها وبالعلم.





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