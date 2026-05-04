وكيل صحة المنوفية يشن جولة تفقدية مفاجئة على مستشفى قويسنا المركزي

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة ال صحة ب المنوفية ، جولة تفقدية مسائية مفاجئة ل مستشفى قويسنا المركزي بهدف متابعة سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري والطبي.

بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث وجّه الدكتور عمرو بضرورة زيادة عدد الأطباء المناوبين لضمان الاستجابة السريعة للحالات الحرجة وتقليل مدة انتظار المرضى. وأكد على أهمية قسم الاستقبال كونه الواجهة الأولى للمستشفى، وضرورة عمله بكامل طاقته على مدار الساعة لتوفير الرعاية العاجلة لأهالي مركز قويسنا والقرى المحيطة. لم تقتصر الجولة على قسم الاستقبال، بل شملت أيضاً متابعة العمل في أقسام الأشعة، الحضانات، الأقسام الداخلية، والعناية المركزة، وذلك لتقييم مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من كفاءة الأداء.

خلال الزيارة، لاحظ وكيل الوزارة وجود قصور في انتظام إجراء التحاليل الشهرية لمرضى الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى بعض الملاحظات حول الخدمات المقدمة بوحدة الكلى، وتحديداً التأخر في إجراء التحاليل الدورية اللازمة لهؤلاء المرضى. وعلى الفور، أصدر الدكتور عمرو توجيهات باستدعاء مدير وحدة الكلى، مدير المعامل، ومشرفة التمريض بالوحدة للتحقيق في أسباب هذا التأخير الذي يؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المرضى، مؤكداً عدم التسامح مع أي إهمال يخص الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بالانضباط الإداري للطاقم الطبي، قرر الدكتور عمرو مصطفى محمود تحويل خمسة من أعضاء الفريق الطبي للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك بسبب ثبوت تغيبهم عن النبطشيات المحددة لهم، مما أثر سلباً على كفاءة العمل خلال المرور المسائي. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوكيل لفرض الانضباط وتحسين مستوى الأداء في المستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، شملت الجولة مراجعة دقيقة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وجه الدكتور عمرو مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية بالتنسيق الفوري لتوفير أي نواقص وضمان توافر جميع العلاجات والمستهلكات الضرورية للمرضى داخل المستشفى. وأكد على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والاهتمام بالأمن والنظافة داخل جميع أقسام المستشفى. هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.

وفي ختام جولته، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود أن هذه الزيارات التفقدية ستستمر بشكل دوري ومنتظم، وأن صحة المواطن هي الأولوية القصوى. وأوضح أن الهدف من هذه الزيارات ليس البحث عن الأخطاء، بل تقييم الأداء وتحسينه، وضمان حصول كل مريض على حقه في رعاية طبية كريمة ولائقة.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية في المنوفية لن تتهاون في أي تقصير، وأن مكتبه مفتوح دائماً لتلقي الشكاوى والمقترحات، وأن فريق العمل سيكون متواجداً في الميدان في أوقات غير معلنة للتأكد من انضباط الطاقم الطبي وتوافر الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية. إن هذه الجولة التفقدية تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، وتقديم رعاية طبية عالية الجودة للمواطنين.

وتؤكد على التزام الوزارة بتوفير بيئة صحية آمنة ومريحة للمرضى، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة في الوقت المناسب. هذه الزيارة تعكس أيضاً حرص القيادة الصحية في المنوفية على متابعة الأداء والتأكد من تطبيق المعايير الصحية العالمية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للمديرية





المنوفية مستشفى قويسنا الصحة جولة تفقدية وكيل وزارة الصحة الأدوية التحاليل الطبية الرعاية الصحية الانضباط الإداري الطاقم الطبي

