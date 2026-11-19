النائب مختار همام يقدم طلب إحاطة للحكومة حول تأخير مشروعات الطاقة المتجددة بشركة كيميت وتأثيرها على أسعار الكهرباء للصناعة.

قدم النائب مختار همام ، وكيل لجنة الإسكان ب مجلس النواب ، طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، يطالب فيه بوضوح حول أسباب التدهور والتعثر في تنفيذ عدد من مشروعات الطاقة المتجددة التي تم التعاقد عليها بالتعاون مع شركة كيميت.

توضيح أسباب التعثر في مشروعات كيميت

يجيب هذا الطلب صراحة على التساؤلات المتعلقة بمصير هذه المشروعات الحيوية من خلال كشف الحقائق حول مدى التزام شركة كيميت بالجدول الزمني المحدد، وهل هناك إخفاقات إدارية أو فنية أدت إلى هذا الركود. وأكد النائب همام أن الحكومة تتجه حالياً نحو التوسع الكبير في اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بهدف رئيسي يتمثل في تقليل تكلفة الإنتاج الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق العالمية. ومع ذلك، فإن المؤشرات المتاحة تشير إلى وجود تأخيرات ملموسة في الجداول الزمنية للتنفيذ، مما يعني عدم تحقيق بعض المستهدفات المعلنة سابقاً من قبل هذه الشراكات الاستراتيجية. يثير هذا التعثر تساؤلات جدية حول الجدوى الاقتصادية الحقيقية للشراكات المعلنة، ومدى الاستفادة الفعلية للمصانع المصرية من هذه المشاريع الحيوية، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي تتحملها المنشآت الصناعية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة. أشار وكيل لجنة الإسكان إلى غياب بيانات دقيقة بشأن حجم المشروعات التي نُفذت بالفعل، ونسب الإنجاز الحقيقية، وقيمة الاستثمارات التي جرى ضخها، ومدى الاستفادة الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع. وشدد على أن نجاح مشروعات الطاقة المتجددة لا يقاس فقط بقدرتها على إنتاج طاقة نظيفة، وإنما بمدى تحقيقها عائدًا اقتصاديًا ملموسًا، وفي مقدمته خفض فاتورة الكهرباء عن المصانع وتحسين قدرتها على المنافسة.

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مطالب شفافية مالية وإدارية فورية

يجب على الجهات المعنية الإجابة بشفافية كاملة حول موقف التنفيذ الفعلي مقارنة بالجداول الزمنية المحددة، وتقديم تفسيرات دقيقة لأسباب التأخير سواء كانت فنية أو تمويلية أو إجرائية. دعا النائب همام الحكومة إلى تقديم بيان تفصيلي عاجل يتضمن الموقف التنفيذي الكامل لمشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة كيميت، مع الإفصاح عن حجم الاستثمارات التي ضُخت ومصادر تمويلها. كما شدد على ضرورة إعلان جدول زمني معدل لاستكمال المشروعات المتعثرة، وتحديد مسؤولية الجهات المنفذة بدقة لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل. يتطلب الأمر من الوزارة واللجنة المختصة توضيح مدى كفاءة توظيف هذه الموارد المالية الضخمة، والتأكد من أن الأموال المخصصة تنعكس إيجاباً على تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي. يظل الهدف الأساسي من هذه المشاريع هو دعم القطاع الاقتصادي وتخفيف العبء عن كاهل المستثمرين، وهو ما لم يتحقق بشكل كافٍ حتى الآن وفقاً لما طرحه وكيل لجنة الإسكان.

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آثار التعثر على القطاع الاقتصادي والصناعي

يترتب على تأخير هذه المشروعات تأثيرات سلبية مباشرة على أداء المصانع وخفض تكاليف التشغيل، مما يضعف التنافسية الوطنية في ظل الغلاء المستمر للطاقة. لا يمكن قياس نجاح هذه السياسات إلا من خلال خفض فاتورة الكهرباء الفعلية عن المصانع وتحسين قدرتها على المنافسة الدولية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى اللحظة. يتطلب الأمر مراجعة شاملة لكل بنود العقود والمخرجات لضمان تحقيق العائد الاقتصادي المنشود من استثمارات الطاقة المتجددة. يجب على الحكومة الاستجابة السريعة لطلبات الشفافية لضمان استعادة الثقة في هذه الشراكات الحكومية الخاصة، وتوضيح المسار القادم لضمان استمرارية التنمية الصناعية المستدامة.