وكيل الأزهر: أسئلة امتحان القرآن اليوم في الثانوية الأزهرية فوق المتوسط

أكد وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، على عدم رصد أي حالات تسريب في أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم، السبت، والتي عقدت في مادتي القرآن والحديث.

قال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل ال أزهر الشريف، إن أسئلة امتحان ال قرآن اليوم في امتحان ات الشهادة ال ثانوية ال أزهر ية كان فوق المتوسط قليلا. قطاع المعاهد: متابعة امتحان ات ال ثانوية ال أزهر ية ميدانيًّا وإلكترونيًّا.

طلبة الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء: الامتحان تضمن جزئيات تحتاج لتركيز عال. وأضاف وكيل الأزهر في تصريح لصدى البلد، أنه تم زيادة الإجراءات التي تؤدي إلى تسيير الامتحانات داخل اللجان وتسهيلها على الطلاب. وتابع: تم توفير المراوح لتخفيف درجة حرارة الجو على الطلاب والملاحظين وتوفير الجو المناسب للطلاب داخل اللجان. لمشاهدة الفيديو من هنا لا تسريب للأسئلة.

أكد الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عدم رصد أي حالات تسريب في أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم، السبت، والتي عقدت في مادتي القرآن والحديث. وتفقد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمجمع فتيات مدينة نصر النموذجي ومعهد حلمية الزيتون (بنين)، للاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات والتأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ويحرص على الاطمئنان بشكل مستمر على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأبنائه الطلاب في مختلف المحافظات، موجّهًا ببذل أقصى درجات العناية والرعاية لهم، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم على أداء امتحاناتهم في بيئة آمنة ومنضبطة. وخلال جولته، حرص الشيخ أيمن عبد الغني على الحديث مع الطلاب والطالبات وتقديم الدعم المعنوي لهم، مؤكدًا أهمية الاجتهاد والصبر والالتزام بالتعليمات، وبذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن الأزهر يثق في أبنائه ويحرص على تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أفضل الظروف





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