وكيل الأزهر يستعرض الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية الأزهرية: إجراءات مشددة ضد الغش وتأمين 3 ملايين كراسة

يستعرض هذا التقرير الاستعدادات الكاملة التي أعلنها وكيل الأزهر لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والفنية، ومكافحة الغش الإلكتروني، والإحصائيات الرقمية about عدد الطلاب، مع تأكيد على توفير مناخ امتحاني آمن وعادل يعكس مكانة الأزهر.

أعلن الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف ، عن جاهزية كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، مؤكدًا أن الامتحانات تمثل محطة مفصلية في حياة الطلاب وثمرة لسنوات من الجهد، وتعكس المكانة الراسخة للأزهر كمنارة علم ووسطية.

وأشار إلى أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع باهتمام كبير جميع التحضيرات ويهتم بتوفير جميع السبل لضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص. وأوضح أن الأزهر نجح في إعداد القاعة الامتحانية بشكل شامل، بدءًا من وضع أسئلة امتحانية متوازنة الصعوبة ومراجعتها وطباعتها وتأمينها في المطبعة السرية، حيث تم طباعة ما يقارب ثلاثة ملايين كراسة امتحانية. كما تم تجهيز مقار اللجان واختيارها بعناية لتحقيق الراحة والانضباط، ووضع تعليمات سير الامتحانات وتدريب رؤساء اللجان على تنفيذها بدقة.

وأضاف أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مثل وزارة الداخلية والقوات المسلحة وهيئة الإسعاف، لتوفير بيئة آمنة ومستقرة، وإنشاء غرف عمليات بالمناطق الأزهرية وغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي طوارئ. وشدد على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة كل صور الغش، وخاصة الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة وتطبيق القوانين الرادعة حفاظًا على حقوق الطلاب المجتهدين.

ووجه رسالة للطلاب قال فيها إن النجاح الحقيقي يأتي فقط بالاجتهاد والأمانة، وحث أولياء الأمور على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لأبنائهم خلال هذه الفترة. كما أشاد بدور الإعلام في نقل الحقائق ومكافحة الشائعات ونشر رسالة الأزهر. واختتم بعرض أبرز الإحصائيات، حيث يصل إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات في القسمين الأدبي والعلمي إلى 163,677 طالبًا وطالبة، منهم 82,366 في القسم الأدبي و81,311 في القسم العلمي، مع توزيع متوازن بين البنين والفتيات في كلا القسمين





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