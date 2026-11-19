أوضح استشاري الصحة النفسية الدكتور وليد هندي أن التعبير عن المشاعر سلوك طبيعي للرجل، محذرا من مخاطر قمع المشاعر وتأثير السوشيال ميديا على التربية الأسرية.

أكد الدكتور وليد هندي ، استشاري الصحة النفسية ، أن مفهوم الرجولة الحقيقي لا يرتبط بأي شكل من الأشكال بكبت المشاعر أو إخفاء الحزن والخوف داخل النفس البشرية. وشدد الدكتور وليد هندي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، عبر مراسليه محمد جوهر وحياة مقطوف، على أن التعبير الصادق عن الانفعالات والبكاء عند الحاجة هو سلوك إنساني طبيعي لا ينتقص من قوة الرجل ولا يضعف مكانته الاجتماعية.

التنشئة الاجتماعية وضغوط التعبير عن المشاعر

أوضح الدكتور وليد هندي أن التنشئة الاجتماعية الخاطئة التي تفرض على الرجل عدم البكاء أو إظهار أي علامة من علامات الضعف، تؤثر سلبا وبشكل مباشر على صحته النفسية على المدى الطويل. أشار الدكتور وليد هندي إلى أن هذا الضغط الاجتماعي المستمر يدفع الكثير من الرجال إلى كبت مشاعرهم، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإصابة بالضغط المزمن والإرهاق النفسي.

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بالإضافة إلى ذلك، حذر الدكتور وليد هندي من أن كبت المشاعر قد يتسبب في ظهور ما يعرف بالاكتئاب المقنع، الذي لا يظهر في صورة حزينة تقليدية، بل يتجلى في شكل عصبية زائدة، وعدوانية مفرطة، وسلوكيات غير معتادة قد تضر بالعلاقات الأسرية والاجتماعية. أكد الدكتور وليد هندي على أهمية التربية الانفعالية السليمة التي يجب أن تبدأ من المنزل، وتعليم الأبناء منذ صغرهم كيفية التعبير عن مشاعرهم بوضوح وصحة.

إحصائيات الصحة النفسية وواقع طلب المساعدة

كشف الدكتور وليد هندي عن حقائق إحصائية مهمة فيما يتعلق بصحة الرجال النفسية، مشيرا إلى أن الخط الساخن لخدمات الدعم النفسي، وفق آخر تقرير صادر عن وزارة الصحة المصرية في عام 2026، قد تلقى إجمالي عدد قدره 4569 مكالمة هاتفية. بينت هذه الأرقام أن الإناث قد شكلن نسبة كبيرة من المتصلين، حيث مثلت النسبة 64% من إجمالي المكالمات.

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في المقابل، مثلت نسبة الرجال المتصلين بالخط الساخن للدعم النفسي 36% فقط من إجمالي المكالمرات، وهو ما يعكس بوضوح تردد الرجال الكبير في طلب المساعدة النفسية مقارنة بالنساء. يشير هذا الفارق الكبير في النسب إلى وجود حاجز نفسي واجتماعي قوي يمنع الرجال من الاعتراف بمشاكلهم الصحية النفسية أو السعي للعلاج، مما يؤكد حاجة المجتمع إلى تغيير مفاهيم خاطئة تتعلق بطلب المساعدة.

دور الأب وتأثير السوشيال ميديا على الأسرة

تطرق الدكتور وليد هندي إلى الحديث عن الدور المتغير للمرأة في الأسرة الحديثة، مشيرا إلى أن دورها لم يعد مقتصرًا على المهام التقليدية، بل أصبح أكثر شمولية وتنوعا. أكد الدكتور وليد هندي أن على الأبوان أن يدركا أن العلاقة الزوجية والأسرية يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، وأن يتم النظر إلى المرأة كشريك حقيقي لا كمجرد عنصر داعم في الخلفية.

كما حذر الدكتور وليد هندي من أن السوشيال ميديا ساهمت بشكل كبير في تسليع القيم الأسرية، وفي بعض الحالات، المتاجرة بخصوصية الأطفال والأسرة من أجل زيادة المشاهدات والأرباح المادية. أوضح الدكتور وليد هندي أن هذا الاتجاه يخلق بيئة غير صحية للأطفال، حيث يتم تعريضهم لانتقادات أو تعليقات قد تضر بتطورهم النفسي والاجتماعي.

في ختام حديثه، شدد الدكتور وليد هندي على أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ويمكن أن يكون له تأثيرات سلبية إذا تم استخدامه بشكل غير مدروس، داعيا إلى ضرورة الوعي بمخاطر مشاركة التفاصيل الشخصية بشكل مفرط على المنصات الاجتماعية.