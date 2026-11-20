الرئيس الجزائري وليد صادي لم يلتقَ مدرب المنتخبي إبراهيم حمداني عقب خسارة توغو، بينما انتقل حمداني لمارسيليا للراحة وسط جدل حول استمراريته.

أثار قرار وليد صادي ، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مفاجأة واسعة داخل الأوساط الرياضية المحلية والدولية، عندما اختار عدم عقد أي اجتماع مع إبراهيم حمداني ، مدرب المنتخب الوطني الجزائري، عقب الهزيمة المدوية التي مني بها الفريق أمام منتخب توغو. وقد أكدت مصادر موثوقة داخل مقر الاتحاد الجزائري ، المعروفة بـبيت اتحاد الكرة، أن الرئيس صادي لم يتواصل مع المدرب حمداني مطلقاً في الفترة التي أعقبت انتهاء المباراة ومغادرة المنتخب للنيجيريا، مما أثار تساؤلات جدية حول الوضع الحالي للبطاقة الفنية.

تفاصيل السفر المتباين للاعبين والإدارة

من جهة أخرى، غادر وليد صادي رفقة نذير بوزناد، أمين عام الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمس الخميس العاصمة الجزائر متوجهاً إلى أبوجا، عاصمة نيجيريا، للمشاركة بصفة رسمية في أشغال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف). وفي تزامن تام مع هذه الرحلة الإدارية، اتخذ إبراهيم حمداني قراراً بالمغادرة إلى مدينة مارسيليا الفرنسية، حيث يقيم حالياً، لقضاء عدة أيام من الراحة والابتعاد عن ضغوطات الرأي العام والجماهير، في انتظار معرفة المصير النهائي لمساره المهني على رأس منتخب "محاربي الصحراء".

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ردود فعل الإعلام والجماهير الجزائرية

يبدو أن إدارة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقودها حالياً استراتيجية الانتظار ومراقبة الأجواء، حيث ينتظر الاتحاد هدوء العاصفة الإعلامية والمظاهرات الجماهيرية التي تصدعت بعد الهزيمة التاريخية. وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى تقييم الوضع بدقة قبل اتخاذ أي خطوات عملية وجوهرية بشأن مستقبل إبراهيم حمداني وطاقمه الفني المساعد، خاصة وأن الأصوات المطالبة بالتغيير أصبحت أعلى من الأصوات الداعية للاستمرار.

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جدل حاد حول استمرارية المدرب الحالي

لا يزال مستقبل إبراهيم حمداني محاطاً بالضبابية الشديدة، وسط انقسام واضح في الآراء بين مؤيدين ومعارضين لإبقائه في المنصب. ويبرز الطرف الدافع لإعطائه فرصة أخرى حجة أن رصيد حمداني الإحصائي لا يزال محترماً، حيث حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين في إجمالي خمس مباريات خاضها مع المنتخب، مما يجعله يمتلك رصيداً نظيفاً إيجابياً.

توقعات بمصير غير مؤكد في القريب العاجل

في المقابل، يصر الطرف الآخر على ضرورة إقالة حمداني فوراً، بحجة أنه لا يملك المؤهلات الفنية والقدرات اللازمة التي تسمح له بالعمل والتدريب على هذا المستوى العالي من المنافسات القارية والدولية. ويظل مصير المدربين والفنيون معلقاً حتى صدور بيان رسمي من الاتحاد يوضح الخطة القادمة، خاصة في ظل التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027.