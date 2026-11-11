وليّد الحلاني يوضح تفاصيل حادث الدهس في نفق صائب سلام

الفنان وليد الحلاني يصدر بياناً يوضح فيه تفاصيل حادث الدهس الذي وقع مساء أمس عند مدخل نفق صائب سلام، مؤكداً التزامه الكامل بالإجراءات القانونية.

أصدر المكتب الإعلامي للفنان اللبناني الوليد الحلاني ، نجل الفنان عاصي الحلاني ، بيانا رسميا كشف فيه عن الملابسات المحيطة بحادث الدهس الذي تورط فيه الشاب مساء أمس. جاء هذا الإعلان الرسمي بهدف توضيح الحقائق للرأي العام حول الواقعة التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية.

تفاصيل الحادث ونقص الإنارة

أكد البيان أن الفنان الوليد الحلاني كان يسير بسيارته على الطريق العام عند مدخل نفق صائب سلام في وقت وقوع الحادث. أشار المصدر إلى أن الطريق كان خالياً تماماً من الإنارة في تلك اللحظة، مما حال دون رؤية واضحة للمشهد. فوجئ السائق بشخص يعبر الطريق فجأة، وحاول تفاديه بكل الوسائل المتاحة له لتجنب الاصطدام المباشر.

Also read موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. المالية تحدد موعد الصرف والحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

على الرغم من محاولة تجنب الحادث، إلا أن مرآة السيارة الجانبية اصطدمت بالمارة. لم يكن الاصطدام جسديا مباشرا بجسم السيارة، لكن تأثير التصادم مع المرآة أدى إلى وقوع الإصابات التي تم الإبلاغ عنها فوراً بعد الحدث.

إجراءات فورية وتعاون أمني كامل

توقف الفنان الحلاني فوراً في مكان الحادث مباشرة بعد وقوع الاصطدام. اتصل بشكل مباشر بفرق الصليب الأحمر اللبناني لضمان إسعاف المصاب بأسرع وقت ممكن. بقي الوليد الحلاني ثابتاً في موقع الحادث حتى وصول فرق الإسعاف، حيث قدموا له الرعاية الصحية اللازمة في المكان.

Advertisement

بادر الفنان بنفسه إلى إبلاغ القوى الأمنية بالوقائع. توجه شخصياً إلى المخفر المختص لإيداع بلاغ رسمي وتسليم نفسه للقضاء والأجهزة الأمنية. وضع الوليد الحلاني نفسه تحت تصرف السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مما يعكس شفافيته الكاملة في التعامل مع القضية.

التزام قانوني وتعزية رسمية

يتابع القضية وكيل الفنان القانوني، مكتب المحامي مارك حبقة، والذي يتولى جميع الجوانب الإجرائية والقانونية للتحقيق. أكد البيان التزام الوليد الحلاني التام بكافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، معبرا عن ثقته التامة في القضاء اللبناني وقدرته على الفصل في الأمر بموضوعية.

تقدم الفنان وليد الحلاني بأحر التعازي من عائلة الفقيد. سأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان في هذا الموقف الأليم. يؤكد الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية كافة وثقة تامة بالقضاء اللبناني في الوقت ذاته.