الدكتور وليد هندي يكشف أسباب القلق والندم بعد اتخاذ القرارات المصيرية مثل الزواج، وينصح بتجنب المثالية ومقارنة الحياة بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الاستقرار النفسي.

كشف الدكتور وليد هندي، وهو استشاري في مجال الصحة النفسية ، عن الأسباب الجذرية التي تدفع الأفراد إلى الشعور بالقلق الشديد و الندم المستمر عقب اتخاذهم لقرارات مصيرية في حياتهم. وأشار الخبير النفسي إلى أن الخوف المستمر من إمكانية اختيار المسار الخطأ، جنبا إلى جنب مع الانشغال الفكري الدائم بالبدائل التي لم يتم اختيارها، يمثلان العاملين الرئيسيين اللذين يغذيان هذه الحالة النفسية.

وأوضح الدكتور هندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن طبيعة بعض القرارات الإنسانية تحمل في طياتها درجة عالية من التعقيد والتأثير. ووصف هذه القرارات بأنها من أكثر المراحل حساسية التي يمر بها الإنسان، نظرا لمدى تأثيرها المباشر والجوهري على مستقبله الشخصي والمهني على حد سواء.

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تأثير القرارات الكبرى على استقرار الحياة

سلط الطبيب المختص الضوء على أن القرارات المرتبطة بموضوعات حساسة مثل الزواج، أو الطلاق، أو الانفصال عن الشريك، تُعد من بين أكثر القرارات التي تزرع بذور القلق في النفوس. يعود ذلك إلى العواقب الواسعة النطاق لهذه القرارات، والتي لا تقتصر على الفرد نفسه بل تمتد لتشمل حياته بأكملها ومساره المستقبلي.

وشرح الدكتور هندي أن الضغوط الاجتماعية الناتجة عن البيئة المحيطة، بالإضافة إلى التدخل المستمر للآخرين في الاختيارات الشخصية، تعمل على تضخيم الشعور بعدم الرضا الداخلي. هذا التدخل الخارجي غالبًا ما يخلق حالة من التناقض بين رغبات الفرد وما يتوقعه المجتمع، مما يؤدي إلى تآكل الثقة في نفس عملية اتخاذ القرار.

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استقلالية القرار والضغط الاجتماعي

شدد الاستشاري النفسي على ضرورة أن يحترم كل شخص استقلاليته الكاملة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته، دون السماح للآخرين بفرض آرائهم أو وجهات نظرهم الشخصية عليه. وأشار إلى أن هذه القواعد تنطبق بشكل خاص على مجالات الحياة الأساسية مثل الزواج، واختيار المهنة، ومستوى التعليم، حيث يجب أن تكون الخيارات منبثقة من إرادة الذات.

أكد الدكتور هندي أن تأخر موعد الزواج لا يعكس بأي حال من الأحوال فشل الإنسان في حياته، أو نقصًا في قيمته الذاتية.他指出 أن هناك مجالات متعددة وأخرى عديدة يستطيع من خلالها الشخص تحقيق ذاته، وبناء مسيرته الناجحة، وإثبات جدارته في المجتمع دون الاقتصار على معيار اجتماعي واحد.

نصائح الحكمة وتجنب المثالية

نصح الخبير النفسي بأن تأتي النصائح المقدمة للفرد من أشخاص يمتلكون مزيجا من الحكمة، والخبرة العميقة، والأمانة العلمية، مما يضمن أن يكون التوصيل دقيقًا ومفيدًا. وشدّد على وجوب عدم التعامل مع كل النصائح التي يسمعها الإنسان على أنها حقائق مطلقة وقطعية، بل يجب عليها أن تكون مرشداً يختار منها ما يتناسب مع ظروفه الخاصة.

حذر الدكتور وليد هندي بشدة من السعي الحثيث وراء تحقيق المثالية والكمال المطلق عند اتخاذ القرارات، معتبرا أن هذا السعي غير الواقعي هو مصدر رئيسي للإحباط. أوضح أن توقع حياة خالية تمامًا من الأخطاء أو العثرات هو توقع مستحيل، ويؤدي بالضرورة إلى إصابة الإنسان بقلق مزمن وعدم راحة نفسية.

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مخاطر مقارنة الحياة ومواقع التواصل

حذر الاستشاري النفسي من ظاهرة خطيرة وهي مقارنة الحياة الشخصية للفرد بما يعرضه الآخرون على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي. أوضح أن ما يتم مشاركته علنًا غالبًا ما يكون جزءًا مرسحًا من الحياة، وأن المقارنة بينها وبين الواقع الفعلي للفرد تؤدي إلى تشويه الصورة الذاتية وزيادة الشعور بالنقص.

نصح الدكتور هندي الجمهور بالابتعاد التام عن التفكير المستمر في كلمة "لو" التي تعبر عن الندم على الماضي، أو ما كان يمكن أن يحدث لو تم اتخاذ خيار مختلف. بدلا من ذلك، شجع على التركيز بقوة على تقبل الواقع كما هو، ومحاولة التعامل بإيجابية مع الاختيارات التي تم اتخاذها بالفعل، مهما كانت طبيعتها.

ختمت مداخلته بالتأكيد على أن الصحة النفسية الجيدة تتطلب وعيًا ذاتيًا قويًا وقدرة على إدارة المشاعر السلبية المرتبطة بعدم اليقين. وبتطبيق هذه النصائح، يمكن للأفراد أن يعيشوا حياة أكثر استقرارًا وسلامًا داخليًا، بعيدًا عن قيود التوقعات غير الواقعية وضغوط المحيطين.