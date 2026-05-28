ولي العهد السعودي يؤكد جهود المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن القطاعات العسكرية والأمنية بالمملكة العربية السعودية تبذل جهودًا كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحماية أمن المملكة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تمثل امتدادًا لما تم بذله من جهود للدفاع عن أمن المملكة وحماية سيادتها، والتي تجلت في الأزمة التي تمر بها المنطقة. وأكد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن النجاحات المتحققة في تنفيذ خطط أمن الحج تعكس الدعم الكبير من القيادة السعودية، وأسهمت في رفع مستوى الالتزام بالتعليمات المنظمة للحج وتعزيز كفاءة الإجراءات الوقائية والاستباقية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن





