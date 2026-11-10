ولي العهد السعودي يستقبل ملك البحرين في الرياض ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الرياض، وبحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية وجهود دعم الأمن والاستقرار.

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي، ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. جاء اللقاء ليبحث الجانبان العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدأ اللقاء بترحيب ولي العهد السعودي بملك البحرين، الذي أعرب عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في دلالة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين. وأكد الطرفان أن هذه العلاقة تقوم على تاريخ راسخ وتواصل دائم بين الرياض والمنامة.

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تحيات متبادلة وإشادة بالدور السعودي الخليجي

نقل الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما حمّل العاهل البحريني ولي العهد السعودي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين. وتعكس هذه الرسائل المتبادلة طبيعة التواصل بين القيادتين على أعلى المستويات.

أشاد ملك البحرين بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي في تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنًا المواقف الأخوية التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه البحرين وشعبها، وما تقدمه من دعم على مختلف المستويات. كما أكد تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به القيادة السعودية في تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك.

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وشدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه المواقف لتؤكد أن الملف الخليجي المشترك حاضر في أولويات الجانبين.

التزام سعودي بتطوير التعاون الثنائي

أكد ولي العهد السعودي حرص المملكة على مواصلة تعزيز الروابط الأخوية الوثيقة مع مملكة البحرين، وتطوير مجالات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين نحو المزيد من التنمية والازدهار. وهذا التوجه يضع توسيع التعاون في صدارة ما اتفق الطرفان على مواصلته.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، فضلًا عن بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار. ويأتي ذلك في إطار التواصل المستمر بين القيادتين والتنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

حضور رسمي رفيع من الجانبين

حضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

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وحضر من الجانب البحريني ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من الوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة. ويعكس هذا الحضور المتعدد المستويات حجم الاهتمام بمتابعة ملفات التعاون بين الرياض والمنامة.

ويعكس اللقاء مستوى التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الرياض والمنامة، والحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الثنائية ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية، ودعم استقرار المنطقة وازدهارها. وتبرز هذه العلاقة الاستراتيجية المكانة التي يشغلها البلدان ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.