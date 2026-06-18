ون بلس باد 3 برو: جهاز لوحي جديد يتميز بمواصفات متقدمة

كشفت شركة ون بلس عن جهاز ون بلس باد 3 برو، وهو جهاز لوحي جديد يتميز بمواصفات متقدمة. يأتي هذا الجهاز خلفًا لجهاز ون بلس باد 2 برو، الذي طُرح في مايو 2025.

كشفت شركة ون بلس عن جهاز ون بلس باد 3 برو، وهو جهاز لوحي جديد يتميز بمواصفات متقدمة. يأتي هذا الجهاز خلفًا لجهاز ون بلس باد 2 برو، الذي طُرح في مايو 2025.

يحتوي الجهاز على شاشة LCD مقاس 13.2 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 7:5، ودقة 3392 × 2400 بكسل. ويتميز الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وهو حاليًا أقوى معالج من شركة كوالكوم. كما يحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1.

يتعامل الجهاز بنظام التشغيل ColorOS 16، ويتضمن ميزات تركز على الإنتاجية، مثل برنامج WPS Office بمستوى أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وأدوات إدارة الملفات، ومشاركة الشاشة بين الأجهزة، ومشاركة لوحة المفاتيح والماوس، بالإضافة إلى العديد من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات والترجمة وإنشاء المحتوى. كما يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويتميز الجهاز بميزات أخرى، مثل واي فاي 7، وبلوتوث 5.4، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول، وثمانية مكبرات صوت، وميكروفونين، وخاصية فتح القفل بالوجه، ودعم القلم الضوئي. ويتميز الجهاز بهيكل نحيف بسماكة 5.94 ملم ووزن 672 جرامًا تقريبًا. ويُعدّ جهاز OnePlus Pad 3 Pro أقوى جهاز لوحي من العلامة التجارية حتى الآن، إذ يتميّز بأحدث معالج رائد من كوالكوم ومكونات عالية الجودة





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ون بلس باد 3 برو، جهاز لوحي، مواصفات متقدمة، شاشة

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