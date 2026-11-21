يارا السكري تنشر صورا من تصوير مسلسل سلطان الديب مع ميدو عادل والمخرج محمد عبد السلام، متوقعة عرض العمل في موسم رمضان 2027.

أعربت الفنانة يارا السكري عن حماسها الكبير للعمل في مسلسلها الجديد " سلطان الديب" من خلال مشاركة مجموعة من الصور الحصرية التُقطت خلال جلسات التصوير. وقد ظَهَرت يارا في هذه اللقطات وهي بصحبة زميلها في العمل الفنان ميدو عادل والمخرج محمد عبد السلام ، وذلك وسط أجواء مميزة تعكس طابع الشخصيات الشعبية في القصة. وقد نَشَرت هذه الصور عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام لتؤكد تواجدها الفعلي في مشوار العمل.

وقد رافَقَ نشر الصور تعليق قصير لكنه مؤثر للغاية كتبه يارا السكري بنفسه، حيث اقتصَر على كتابة عبارة "رمضان 2027" فقط. وبذلك تكون النجمة قد وضَعَت إشارة مرجعية زمنية واضحة للغاية لتحديد موعد العرض المتوقع للمسلسل، مما أحدث موجة من التكهنات والترقب بين متابعيها الذين اشتاقوا لرؤيتها على الشاشة الصغيرة بعد فترة من الغياب النسبي أو التشتت في الأعمال.

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تفاصيل شخصية دهب وقصة المسلسل

تُجسِد يارا السكري في هذا العمل الدرامي شخصية فتاة تُدعى "دهب"، وهي شخصية تنتمي جذورها إلى البيئة الشعبية البسيطة. تجمع الأحداث هذه الشخصية بالممثل الكبير أحمد العوضي، الذي يقوم بدور البطل الرئيسي "سلطان الديب". يربطهما صداقة أو علاقة معقدة في مواجهة الصعاب، مما يُضفي طابعاً درامياً قوياً على المسلسل ويخلق تفاعلاً مثيراً بين الشخصيتين الرئيسيتين في القصة.

تدور الأحداث الرئيسية للمسلسل حول شخصية "سلطان"، الذي يقف مفاجأة أمام عالم مليء بالثروة الهائلة والنفوذ السياسي والقوى المؤثرة بعد أن يرث عن والده تركاً ضخمًا يتضمن أموالاً طائلة ومواقع نفوذ. لم يَكُن هذا الإرث بركةً فقط، بل تحول إلى ساحة حرب عنيفة حيث خاض سلطان مواجهات دموية وصعبة مع شقيقه الذي ينافسه، بالإضافة إلى مجموعات عصابات خطيرة تحاول استغلال ضعفه النسبي في البداية لفرض سيطرتها على المنطقة.

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بطولة قوية وإخراج متميز

يأتِي المسلسل تحت إخراج المخرج المعروف محمد عبد السلام، الذي يُعرف بأسلوبه القوي في إدارة المشاهد الدرامية والأكشن. بينما تُوُجِّه كُتُب السيناريو والحوار الكاتب محمود حمدان، الذي يسعى لتقديم قصة متشابكة ومليئة بالمفاجآت. تجمع قائمة النجوم المشاركين نخبةً من أبرز الوجوه في الساحة الفنية، مما يضمن جودة إنتاجية عالية وتجربة مشاهدة ممتعة.

يشارك في البطولة إلى جانب يارا السكري وأحمد العوضي كل من الفنانة رانيا يوسف، وسوسن بدر، وخالد محمود، ومحمود عبد المغني. هذا المزيج من النجوم يخلق ديناميكية قوية داخل العمل، حيث يجتمع كل فنان لتقديم أفضل ما لديه، مما يجعل العمل مرشحاً بقوة لتكون واحدة من أبرز الظواهر الدرامية في الموسم القادم.

التوقعات الجماهيرية لموسم رمضان 2027

من المُتَوَقَّع أن يشهد مسلسل "سلطان الديب" تفاعلاً جماهيرياً هائلاً خلال موسم دراما رمضان لعام 2027. يرجع هذا التوقع إلى طبيعة الأحداث المختلطة التي يجمع بينها العمل، حيث تلتقي الصراعات الأسرية المعقدة بعناصر الأكشن المثيرة والرومانسية الدافئة. هذا الخليط النادر من العناصر يجعل العمل مناسباً لشرائح واسعة من الجمهور.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة نخبة من نجوم الفن الذين يحملون شعبية كبيرة في سوق الدراما يعزز من فرص النجاح التجاري والفني. تظل التفاصيل الدقيقة حول موعد البث الفعلي والتسويق المكثف قيد التخطيط من قبل الإنتاج، لكن الإشارات المتبادلة من طاقم العمل تؤكد جاهزية العمل لاستقبال موسم جديد مليء بالأحداث المثيرة.