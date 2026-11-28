ياسر زبيري يسجل هدفه الثاني عشر في 14 مباراة، متفوقاً على دييغو كوستا في بداية الدوري الإسباني. تحليل أدائه وتأثيره على مستقبله مع برشلونة.

سجل اللاعب المغربي ياسر زبيري هدفه الثاني عشر خلال 14 مباراة خاضها مع نادي راسينغ سانتاندير في إطار المنافسات الجارية من الدوري الإسباني. جاء هذا الإنجاز الرياضي المتميز خلال مباراة الجمعة التي انتهى بها المطاف لصالح الفريق بنصر وئيد بنتيجة ثلاثية الأهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب فريق ليفانتي ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

سجل تاريخي يوازي إنجاز دييغو كوستا منذ 2014

يُعد تسجيل ياسر زبيري لهذا العدد من الأهداف إنجازاً نادراً، حيث أصبح أول لاعب ينتمي إلى أندية غير برشلونة أو ريال مدريد يصل إلى عتبة الاثني عشر هدفاً في الجولة الرابعة عشرة من الموسم الحالي. كان آخر لاعب يحقق هذا الرقم القياسي هو دييغو كوستا، مهاجم نادي أتليتكو مدريد، خلال موسم 2013-2014، مما يضع زبيري في دائرة اهتمام واسعة من قبل المحللين والجهات الإدارية.

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سلسلة أهداف متتالية تثبت الثبات الذهني والبدني

لم يكتفِ زبيري بتسجيل هدفه في مواجهة ليفانتي، بل كان له حضور فعال في المباريات السابقة، إذ سجل هدفين وصنع هدفاً آخر في الفوز التاريخي لفريقه بنتيجة 3-2 على نادي ريال سوسيداد خلال الجولة الثالثة عشرة. كما سبق له أن سجل هدفاً واحداً في مباراة الفوز على فريق مالقا بنتيجة 2-1، مما يعني أنه سجل في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة في مسيرته مع الفريق.

يوضح هذا الأداء المتواصل أن زبيري يسجل في سبع مباريات من أصل آخر عشر مباريات خاضها راسينغ سانتاندير في الدوري هذا الموسم، مما يعكس مستوى عاليًا من الانتظام والثبات في الأداء الفني والبدني على مدار الأشهر الماضية.

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تفاصيل العقد والقيمة السوقية للاعب المغربي

يلعب ياسر زبيري حاليًا مع نادي راسينغ سانتاندير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2026-2027، قادماً من ناديه الأصلي الملعب الفرنسي ملعب رين. تشير التقارير المالية إلى أن القيمة السوقية للاعب تبلغ حالياً 20 مليون يورو وفقاً لما ذكره موقع ترانسفير ماركت، وهو مبلغ يعكس الثقة الكبيرة في إمكانياته المستقبلية.

لا يحتوي عقد الإعارة على أي بند يتيح لنادي رين استعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، مما يضمن بقاء زبيري في ملعب إلساردينيرو حتى نهاية الموسم الحالي، ما لم تطرأ ظروف استثنائية تغير من مسار هذا الاتفاق الرياضي والقانوني.

تطلعات برشلونة وصور تاريخية مع سيزار روديغير

كشفت صحيفة آس الإسبانية عن رغبة ياسر زبيري القديمة في اللعب لنادي برشلونة، النادي الذي يشجعه منذ طفولته، حيث صرح قائلاً: "هدفي هو اللعب لبرشلونة، لطالما أحببت برشلونة منذ صغري". هذا الاهتمام يتزامن مع بحث برشلونة المستمر عن مهاجم رقم تسعة صريح لتعزيز صفوفه بقيادة خوان لابورتا.

ربطت الصحيفة بين أداء زبيري الحالي وأداء أسطورة برشلونة السابقة سيزار روديغير، الذي لمع نجمه مع غرناطة في موسم 1941-1942 قبل الانتقال لبرشلونة. يتميز زبيري بقدرته الفائقة على استغلال المساحات الخالية ومفاجأة المدافعين بمهارة، مما يجعله مشروع مهاجم عصري وديناميكي يحمل آفاقاً واسعة للتطور في المستقبل القريب.