ياسر علي ماهر: إغلاق المسرح الجامعي والمدرسي تسبب في ندرة المواهب والفن رسالة قبل أن يكون تجارة

الفنان ياسر علي ماهر يكشف عن معاييره في اختيار الأدوار ورؤيته لغياب الأعمال التاريخية والدينية عن الشاشة المصرية، معتبراً أن الأزمة في سوء الإدارة لا في الجمهور، وينتقد إغلاق المسارح التعليمية التي كانت مصدراً للمواهب الشابة.

كشف الفنان المصري ياسر علي ماهر، خلال لقاء تلفزيوني، عن رؤيته النقدية لواقع الفن المصري، معتبراً أن إغلاق المسارح الجامعية والمدرسية ومسارح الشركات أدى إلى ندرة المواهب الشاملة التي كانت تغذي الساحة الفنية بدماء جديدة.

وأوضح أنه دخل معهد المسرح بعد أن وقف على خشبات المسارح في الكلية، لكنه الآن يرى المنافذ مغلقة، مما يجعل من الصعب ظهور جيل يمتلك أدوات العمالقة مثل حمدي غيث وعبد الله غيث. وأكد أن الفن في جوهره رسالة قبل أن يكون تجارة، وأن حماية الوعي القومي تبدأ من استعادة هيبة التاريخ والدين عبر شاشات السينما والتلفزيون.

وشدد على أن المشاهد ليس هو من تغير، بل سوء الإدارة هو المسؤول عن تراجع الأعمال التاريخية والدينية، مستشهداً بنجاح مسلسل "الوعد الحق" الذي حقق انتشاراً واسعاً رغم عرضه في وقت صعب. وأضاف أن تقديم معلومة تاريخية أو دينية صحيحة عبر الدراما يحمي الشباب من التطرف ومن أصحاب الكتب الصفراء، فعندما يرى المشاهد عدل عمر بن عبد العزيز أو سيرة علي بن أبي طالب في عمل فني متقن، لن يستطيع أي مدعٍ أن يضحك عليه باسم الدين.

وانتقد سياسة القنوات في عرض الأعمال الجادة في توقيتات غير منطقية مثل الثالثة فجراً، متسائلاً: كيف تنتج عملاً تاريخياً ضخماً ثم تعرضه في وقت لا يتابعه أحد، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم إدراك الجهة المنتجة لقيمة ما تقدمه. وروى ياسر علي ماهر كواليس دعاء يلازمه دائماً، حيث قال: بينما كنت صائماً وأصور مشهداً قاسياً، انتابتني حالة بكاء وطلبت من الله ألا تضيع موهبتي هباءً.

وأضاف: أنا لست نجماً بالشباك لأفرض شروطي أو أختار كل شيء، لكني نجم في منطقتي وفي الحتة بتاعتي، وأفخر بوقوفي أمام الزعيم عادل إمام، وإلهام شاهين، وخالد الصاوي، والراحل خالد صالح. وأكد أنه لا يعاني من قلة الشغل لأنه يرفض ما لا يليق بمكانته، مشيراً إلى أنه يعيش حالة من التألق الفني في أعمال سينمائية ودرامية متنوعة يقدمها هذا العام بفضل ستر الله واجتهاده.

وتطرق الفنان إلى أهمية دور الفن في تشكيل وعي الجمهور، حيث قال: أنت من يشكل ذوق الناس واهتمامهم، فإذا قدمت لهم التاريخ باهتمام، تلقوه بوعي وفخر. وأكد أن الفن التاريخي دوره الأساسي هو إشاعية المعلومة، وأنه مستعد للمشاركة في أي عمل تاريخي، قائلاً: ده أنا أموت فيها يا ريت. وأوضح أن الأزمة ليست في الجمهور، بل في سوء الإدارة التي تتعامل مع الأعمال الفنية كسلعة استهلاكية وليس كرسالة ثقافية.

وفي سياق متصل، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور محمود محي الدين عن أسباب تراكم الديون، داعياً إلى عدم تكرار نفس التجارب الخاطئة التي أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأكد أن الحل يكمن في تبني سياسات مالية رشيدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتعزيز الإنتاج المحلي. من جانبه، أوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن البنك المركزي أدار سعر الصرف وخروج الأموال الساخنة بمنتهى الحكمة والاحترافية والجودة، مما ساهم في استقرار السوق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية.

وفي تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت الهيئة من منخفض خماسيني متوقع يوم الجمعة المقبلة، يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للأتربة، مما قد يؤثر على حركة الملاحة والصحة العامة، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتأتي هذه التحذيرات في إطار متابعة الظواهر الجوية التي تشهدها المنطقة خلال فصل الربيع.

واختتم ياسر علي ماهر حديثه بالتأكيد على أن الفن المصري يمتلك مقومات النهضة إذا تم استغلالها بشكل صحيح، وأن إعادة فتح المسارح الجامعية والمدرسية هي خطوة ضرورية لإحياء المواهب الشابة. وأضاف: الفن رسالة سامية تهدف إلى بناء الإنسان وتوعيته، ولا يمكن اختزاله في الإيرادات التجارية فقط. ودعا القائمين على المؤسسات الثقافية والفنية إلى تبني رؤية استراتيجية تضع الفن في مكانته الحقيقية كقوة ناعمة تؤثر في المجتمع وتحمي هويته.

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المشاهدات فقط، بل بتأثير العمل الفني في وجدان الجمهور وقدرته على ترك بصمة إيجابية في الذاكرة الجمعية. وأشاد بتجربة مسلسل "الوعد الحق" الذي أثبت أن الجمهور يتفاعل مع الأعمال التاريخية إذا قدمت بطريقة فنية راقية وفي توقيت مناسب، معتبراً أن هذا النموذج يجب أن يكون دافعاً لإنتاج المزيد من الأعمال التي تسلط الضوء على تاريخ الأمة الإسلامية والعربية.

وحذر من خطورة ترك الساحة الفنية لأعمال هابطة تهدف فقط إلى الربح السريع، لأن ذلك يسهم في تدهور الذائقة الفنية والوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة. واختتم قائلاً: إذا أردنا بناء مجتمع واعٍ، علينا أن نستثمر في الفن الحقيقي الذي يخاطب العقل والروح معاً





