ياسر ريان يناقش أداء الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري

نجم الأهلي السابق ياسر ريان يعلق على أداء الزمالك والأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، حيث أشار إلى أن الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه، بينما ناقد رياضي أشار إلى أن بيراميدز سقط في الفخ ونقطة واحدة فقط تفصل الزمالك عن الفوز بالدوري. كما قال أحمد السيد إن الدوري كان في متناول الأهلي وضاع، والزمالك لم يكن في أفضل حالاته. كما أعلن اتحاد الكرة عن نعي شقيقة رئيس لجنة الاستئناف وقدّم واجب العزاء. كما قال مدرب سيراميكا كليوباترا إن الفريق حسم المركز الرابع ونستعد لمواجهة الزمالك بلا ضغوط. كما وجه سؤالا لمسؤولي الأهلي: لماذا يجلس حسين الشحات على دكة البدلاء؟

تحدث ياسر ريان ، نجم النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث أشار إلى أن مباراة سموحة كانت صعبة على الزمالك ، خاصة بعد خسارته في القمة، وده كان له تأثير واضح على الأداء.

وأضاف ريان أن الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه، سواء في مباراة القمة أو حتى أمام سموحة، وكان فيه تراجع واضح. وأكد أن معتمد جمال بدأ مباراة القمة بتشكيل خاطئ، وكمان أمام سموحة ما بدأش بالشكل المطلوب، وده أثر على شكل الفريق. واختتم تصريحاته قائلًا إن إنبي وسموحة لعبوا بدون هدف واضح قدام الأهلي والزمالك، وده خلّى المباريات تميل أكتر لصالح الفرق الكبيرة.

من جانبه، ناقد رياضي، أشار إلى أن بيراميدز سقط في الفخ، ونقطة واحدة فقط تفصل الزمالك عن الفوز بالدوري. كما قال أحمد السيد إن الدوري كان في متناول الأهلي وضاع، والزمالك لم يكن في أفضل حالاته. كما أعلن اتحاد الكرة عن نعي شقيقة رئيس لجنة الاستئناف وقدّم واجب العزاء. كما قال مدرب سيراميكا كليوباترا إن الفريق حسم المركز الرابع ونستعد لمواجهة الزمالك بلا ضغوط.

كما وجه سؤالا لمسؤولي الأهلي: لماذا يجلس حسين الشحات على دكة البدلاء





