ياسمين الحصري تتذكر: رحلة حج 1969 مع كوكبة من كبار القراء

في حوار تلفزيوني، تحكي ابنة الشيخ محمود خليل الحصري عن ذكرياتها في رحلة الحج الأولى عام 1969 برفقة والدها ومجموعة من أعمدة قراء القرآن الكريم، كاشفة عن الجو الروحاني والأخوي الذي ساد البعثة.

تستعرض الحاجة ياسمين، ابنة الشيخ محمود الحصري، ذكريات رحلة الحج الأولى لها عام 1969، والتي كانت بصحبة والدها الذي كان وقتها رئيس بعثة الحج كونه شيخ مقارئ.

وتذكر أنها sighted في المنام حافزًا لأداء الفريضة، فوافقت والدها بعد استشارة والدتها. ضمت الرحلة مجموعة من أبرز قراء القرآن مثل مصطفى إسماعيل وعبد الباسط عبد الصمد ومحمد صديق المنشاوي. تصف ياسمين هذه الصحبة بأنها كانت مثالاً للغيرة والروحانية، حيث شهدت تلاحمًا ومحبة كبيرة بين الأولياء. كما تتذكر مواقف إنسانية مثل دعاء زوجة الشيخ المنشاوي لها خلال طواف الإفاضة، وتؤكد أنemaker من النخبة المؤثرة ليست فقط في التلاوة بل في الخلق الرفيع.

سردت مشاهد مؤثرة لوالدها يقرأ القرآن في الحرمين ويتضرع على جبل عرفات، معربة عن امتنانها لتلك التجربة الاستثنائية التي شكلت جزءاً من تراث العائلة الروحي





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ياسمين الحصري محمود خليل الحصري رحلة حج 1969 كبار قراء القرآن مصطفى إسماعيل عبد الباسط عبد الصمد محمد صديق المنشاوي

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