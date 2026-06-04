ياسمين عز تعلق على قضية صبري نخنوخ والمحامية تكشف رواية مختلفة

تستمر قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ في إثارة الجدل، حيث علقت الإعلامية ياسمين عز على تطوراتها، فيما قدمت المحامية أمل العربي رواية موكلها مؤكدة عدم وجود عنف.

تتواصل تداعيات ال قضية المثيرة للجدل التي أحاطت برجل الأعمال صبري نخنوخ ، بعد الواقعة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي أسفرت عن القبض عليه وعدد من مرافقيه، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع الملابسات.

وفي هذا السياق، علقت الإعلامية ياسمين عز خلال برنامجها 'كلام الناس' على القضية، مستعرضة الروايات المتداولة حول أسباب الخلاف، والتي تركزت حول نزاع مالي يتعلق بفيلا تقدر قيمتها بنحو 50 مليون جنيه مصري. وأشارت ياسمين عز إلى أن القضية أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين متعاطف مع رجل الأعمال وآخر منتقد لسلوكه، وسط مطالبات بالكشف عن الحقيقة كاملة.

وتناولت الإعلامية في تحليلها أهمية التحري الدقيق قبل تداول أي معلومات، خاصة في ظل انتشار الشائعات التي قد تضر بسمعة الأفراد وتؤثر على سير التحقيقات الرسمية. من جانبها، قدمت المحامية أمل العربي، عضو هيئة الدفاع عن صبري نخنوخ، رواية مختلفة للأحداث، مؤكدة أن موكلها هو المشتري وليس البائع في صفقة الفيلا محل النزاع. وأوضحت أن العلاقة التجارية بين الطرفين لم تكن الأولى، حيث سبق أن جمعت بينهما تعاملات في مجالي العقارات والسيارات.

وأضافت أن المشكلة بدأت بعد إتمام الصفقة، عندما اكتشف أن الفيلا مملوكة على سبيل الميراث، وأن هناك مستحقات مالية لباقي الورثة لم يكن موكلها على علم بها عند إبرام التعاقد. وأشارت المحامية إلى أن محاولات التواصل لحل الأزمة واجهت صعوبات، مما دفع رجل الأعمال أحمد الحداد للتدخل من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين، إلا أن الأمور تطورت بشكل غير متوقع وأدت إلى الواقعة التي شهدها معرض السيارات.

ونفت المحامية أمل العربي بشكل قاطع وقوع أي أعمال عنف أو بلطجة، مؤكدة أن زيارة موكلها للمعرض لم تستغرق سوى دقائق معدودة، وأن مقاطع الفيديو المتداولة لا تثبت ارتكاب مثل هذه الأفعال، كما لا توجد تقارير طبية تشير إلى اعتداءات بدنية. وفيما يتعلق بما أثير عن وجود عشرات القضايا الأخرى ضد صبري نخنوخ، شددت المحامية على أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن فريق الدفاع لم يتم إبلاغه بأي قضايا جديدة.

واختتمت حديثها بدعوة إلى ضرورة تحري الدقة قبل نشر المعلومات أو تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الاتهامات غير الموثقة قد تتسبب في أضرار كبيرة للأشخاص وعائلاتهم، في وقت لا تزال فيه التحقيقات الرسمية مستمرة لكشف كامل ملابسات الواقعة. وتظل القضية محل متابعة الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج





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