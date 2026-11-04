ياسمين أحمد كامل: رحلة المخرجة من السيناريو إلى الشاشة في شرم الشيخ

المخرجة ياسمين أحمد كامل تشارك في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي لتستعرض رؤيتها النسائية والإدارية في صناعة الدراما المصرية وتأثيرها على الجمهور.

شهدت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ماستر كلاس خاصاً للمخرجة وكاتبة السيناريو ياسمين أحمد كامل ، حمل عنوان "من السيناريو إلى الشاشة برؤية امرأة". وقد أدار هذا الورشة التدريبية الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، الذي يشغل منصب رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وسط حضور لافت للفنان القدير أحمد بدير ، والفنان إيهاب فهمي رئيس البيت الفني للمسرح، إضافة إلى الفنان إبراهيم السمان ولفيف من الفنانين والإعلاميين.

مسيرة ياسمين أحمد كامل الإخراجية

استهل مازن الغرباوي الجلسة بتقديم نبذة موسعة عن المسيرة المهنية للمخرجة ياسمين أحمد كامل، موضحاً أنها تخرجت من كلية الإعلام عام 2011. وقد قدمت أول تجربة إخراجية لها من خلال مسلسل "حدوتة مرة" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في عام 2019، قبل أن تقدم حكايتي "بدون ضمان" و"حلم حياتي" ضمن الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" في عام 2021. ثم توالت أعمالها لتشمل مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في عام 2024، الذي استلهمت فكرته من الواقع، وصولاً إلى مسلسل "أب ولكن" في عام 2026.

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وقال الغرباوي إن ياسمين أحمد كامل تنتمي إلى فئة المخرجات اللاتي ينحزن للقضايا الإنسانية والاجتماعية، ويحرصن على تقديم مشروعات فنية نابعة من إيمان حقيقي بأفكارها. وأشار إلى أهمية استضافتها ضمن فعاليات المهرجان، خاصة في ظل اهتمامه بدعم المواهب الشبابية في إقليم القناة وسيناء. وأكد أن المهرجان نجح على مدار سنوات في دعم عدد من الفرق الشبابية بجنوب سيناء، بما يتيح لها الاحتكاك بتجارب فنية متميزة.

وأوضح مازن الغرباوي أن ياسمين أحمد كامل قضت أكثر من 10 سنوات في العمل مساعدة مخرج مع عدد من كبار المخرجين قبل بروز اسمها كمخرجة منفردة. ونوه إلى أن الجمهور غالباً ما يشاهد الفنان في مرحلة النجاح دون أن يدرك حجم التحديات التي واجهها خلال سنوات التكوين، ما دفعه إلى دعوتها لاستعراض رحلتها المهنية والبدايات التي صنعت شخصيتها الفنية، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه اللقاءات في تحقيق أحلام الشباب وأن يشهد المستقبل ظهور فنانين من قلب سيناء.

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تحديات المرأة في الساحة الفنية

من جانبها، كشفت ياسمين أحمد كامل عن أن المرأة تواجه صعوبات وصراعات أكبر من الرجل في المجال الفني، سواء داخل العمل أو خارجه. وأوضحت أنها منذ بداياتها حرصت على اختيار المخرجين الذين تعمل معهم بهدف اكتساب الخبرات وصناعة مسيرة مهنية قائمة على التعلم والاختيار الواعي. وأشارت إلى أن استمرارها في المجال الفني يتطلب إرادة قوية وقدرة على مواجهة محاولات الإحباط والتراجع، معتبرة أن الاختلاف في الرؤية الإخراجية للمرأة يظهر في التفاصيل والمشاعر والإمكانيات.

واستعرضت المخرجة تجربتها في العمل مع عدد من كبار المخرجين، بداية من مسلسل "رحايا" مع الفنان الراحل نور الشريف، الذي تعلمت منه الكثير على المستوى الإنساني، خاصة أهمية أن يكون المخرج سنداً للعمل. ثم انتقلت إلى مسلسل "الحارة" مع المخرج الراحل سامح عبد العزيز، و"لحظات حرجة" مع المخرج شريف عرفة، و"كلمني شكراً" و"كف القمر" مع المخرج خالد يوسف، حيث اكتسبت خبرات مهمة في حركة الكاميرا والتكوين البصري.

وأضافت أنها واصلت رحلتها من خلال أعمال "خطوات الشيطان" و"طريقي" و"جراند أوتيل" مع المخرج محمد شاكر خضير، قبل أن تعمل مخرجة منفذة مع المخرج طارق العريان في فيلمَي "ولاد رزق 1" و"الخلية"، وصولاً إلى أولى تجاربها الإخراجية "حدوتة مرة". وأكدت أنها كانت حريصة على اختيار مشروعات ناجحة والعمل مع أسماء مهمة تتعلم منها، بما يساعدها على بناء سيرة مهنية قوية ومتميزة.

مفهوم الرؤية النسائية والواقع الاجتماعي

تحدثت ياسمين أحمد كامل عن رؤيتها للجمهور وتطور اهتماماته، مشيرة إلى أن المشاهد أصبح أكثر وعياً وتغيرت انحيازاته الفكرية والاجتماعية، ما دفعها إلى التركيز على تقديم القضايا الحقيقية التي يعيشها الناس بعيداً عن الموضوعات البعيدة عن واقعهم. وعن مفهوم "رؤية امرأة" في الإخراج، أوضحت أن المرأة تواجه صراعات منذ طفولتها حتى تتمكن من الوصول إلى أهدافها، وأن احتكاكها المباشر بالنساء ودخولها إلى بيوتهن وملاحظتها لطبيعة علاقاتهن الزوجية وتعاملاتهن مع أبنائهن يمنحها خبرات إنسانية تنعكس على أعمالها.

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واستعرضت تجربة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، موضحة أنها لم تستهدف تقديم صورة سلبية عن الحارة أو الطبقات الشعبية، وإنما أرادت تسليط الضوء على حالة من غياب الوعي لدى بعض الشخصيات. وأوضحت أن فكرة المسلسل جاءت مباشرة بعد مسلسل "حدوتة مرة"، إلا أنها واجهت صعوبة في إقناع المنتجين بها، وظلت تحاول تقديم المشروع لمدة 3 سنوات، حتى رحب المنتج عبد الحميد أبو المجد بالعمل مؤمناً بأنه يمثل قضية الساعة.

تأثير الدراما على الجمهور والنجاح الجماهيري

واختتمت ياسمين أحمد كامل حديثها بالإشارة إلى أن النجاح الجماهيري لا يرتبط بالضرورة بعدد حلقات العمل، مستشهدة بمسلسل "بدون ضمان" الذي حقق مشاهده ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت أن بعض مشاهده تجاوزت 30 مليون مشاهدة، وهو رقم لم تحققه مشاهد "أعلى نسبة مشاهدة" رغم النجاح الكبير الذي حققه الأخير. مؤكدة أن إيمان المنتج بالمخرج وثقة النجم في رؤية المخرج يمثلان عنصرين أساسيين في نجاح العمل الفني.