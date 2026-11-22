لامين يامال يتفوق على فياريال بإحصائية مميزة بـ 5 أهداف و2 صانع في 6 مباريات، حيث يستعد برشلونة للاقتراب من الغواصات الصفراء في كامب نو.

يستعد النجم الإسباني لامين يامال لمباراة كبيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني ، حيث يلتقي فريقه برشلونة مع فياريال يوم الأحد المقبل على ملعب كامب نو ، في محاولة لتعزيز تألقه المستمر أمام هذا الخصم المحدد.

إحصائية صادمة أمام فياريال

يعتبر لامين يامال أحد أبرز العوامل التي تميز أداء برشلونة في المواجهات المباشرة مع فياريال، حيث سجل 5 أهداف وصنع هدفين خلال 6 مباريات خاضها أمام الفريق الملقب بالغواصات الصفراء في الدوري الإسباني، مما يجعله اللاعب الأكثر تأثيراً في هذه السجلات التاريخية.

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يُظهر متوسط المساهمات التهديدية للاعب الشاب، الذي يتجاوز هدفًا واحدًا في كل مباراة، مدى السيطرة التكتيكية التي يفرضها يامال على خط دفاع فياريال، محولاً كل مواجهة إلى معركة فردية حاسمة يؤثر فيها بشكل مباشر على نتيجة المباراة النهائية.

ذكريات الهاتريك التاريخي

تبقى المواجهة الأبرز للنجم الإسباني أمام فياريال في 28 فبراير الماضي، عندما قاد برشلونة للفوز بنتيجة 4-1، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في ليلة تاريخية شهدت تسجيله الثلاثية الأولى والوحيدة له حتى الآن بقميص الفريق الأول.

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يشكل هذا الإنجاز الذي تحقق في فبراير نقطة تحول في مسيرة يامال، حيث أثبت من خلاله قدرته على خوض المباريات الكبيرة وإحداث الفارق بمفردِهِ أمام الفرق الكبرى، مما رسخ مكانته كعماد هجومي لفريقه.

موسم استثنائي مع برشلونة

يدخل يامال المواجهة الحالية بمعنويات مرتفعة بعد ظهوره مع منتخب إسبانيا أمام إنجلترا، في وقت يقدم فيه موسمًا هجوميًا مميزًا مع برشلونة، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 12 آخرين خلال 16 مباراة في مختلف المسابقات.

تؤكد هذه الأرقام القوية أن أداء يامال لا يقتصر على المواجهات ضد فياريال فقط، بل يمتد ليشمل تألقاً شاملاً عبر جميع المسابقات، مما يجعله محور التركيز الأساسي في خطة المدرب التكتيكية لمواجهة الغواصات الصفراء.

توقعات المباراة القادمة

من المتوقع أن يخوض الفريقان مواجهة كثيفة اليوم الأحد، حيث يسعى يامال لمواصلة تألقه وإضافة فصول جديدة لسجله الذهبي ضد فياريال، بينما يسعى برشلونة للحفاظ على تصدره أو انتزاع النقاط الحاسمة في مسار الموسم.

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تعكس الاستعدادات الحالية تركيزاً عاليًا على استغلال نقاط الضعف التي يظهرها دفاع فياريال في مواجهة الجناحين، مع اعتماد يامال كصمام أمان هجومي قادر على حل أي معضلة تكتيكية تظهر خلال أحداث المباراة.