توّج البطل المصري يحيى صوابي بالميدالية الذهبية في رمي القرص بأولمبياد الشباب 2026 بواقع 68.52 متراً، ليرفع رصيد مصر إلى 9 ميداليات متنوعة.

أحرز البطل ال مصر ي يحيى صوابي الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص within دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار لعام 2026، مسجلاً إنجازاً تاريخياً يسجل في سجلات الرياضة ال مصر ية. وقد أتم صوابي محاولته الناجحة من خلال تحقيق مسافة قدرها 68.52 متراً، وهو رقم شخصي جديد يعكس تطوراً كبيراً في مستواه التنافسي.

تفوق رقمي في رمي القرص

قدم يحيى صوابي أداءً قوياً ومستقراً خلال المنافسات، مما مكنه من حسم المركز الأول بشكل قاطع والاستحواذ على الميدالية الذهب. كان هذا الإنجاز ثمرة جهد مكثف وتحضير دقيق، حيث استطاع اللاعب أن يتفوق على منافسيه من مختلف دول العالم في هذا الحدث التنافسي.

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يشكل الرقم الجديد الذي سجله صوابي، والمقدر بـ 68.52 متراً، قفزة نوعية في مسيرته الرياضية. فقد سبق له أن سجل رقماً شخصياً سابقاً في منافسات رمي القرص يبلغ 63.99 متراً، مما يعني أنه سجل تحسناً كبيراً تجاوز 4.53 متر في مسافة القذف.

دور مصر في البطولة

جاء تتويج يحيى صوابي ليرفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 إلى إجمالي 9 ميداليات متنوعة. ويضم هذا الرصيد 6 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، وميداليتين برونزيتين، مما يعكس الأداء المتميز للرياضيين المصريين في مختلف الفعاليات.

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يُعد هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى سجل ألعاب القوى المصرية في الدورة الأولمبية للشباب، حيث يظهر التطور الملحوظ في الكوادر الرياضية الشابة. ويعكس هذا النجاح الجهد المبذول من قبل الاتحادات الرياضية في تطوير المواهب年轻 ودعمها بشكل مستمر.

مسيرة صوابي المستقبلية

يُصنف يحيى صوابي ضمن أبرز المواهب المصرية الصاعدة في رياضة ألعاب القوى، حيث سبق له أن مثل بلاده في العديد من المنافسات الدولية على مستوى العالم. وقد أثبت قدرته على تحقيق نتائج متميزة في منافسات رمي القرص ودفع الجلة، مما يضعه في مقدمة الشباب الواعد.

تؤكد هذه الذهبية أن صوابي هو مشروع بطل قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب. وقد أظهر في داكار نضجاً تقنياً وتنافسياً يتجاوز عمره، مما يجعله أملًا كبيرًا في استكمال مسيرة النجاح في المحافل العالمية الكبرى.