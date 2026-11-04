يسرا تؤكد دعمها لأشرف زكي وسط أزمة مع لقاء سويدان

تؤكد الفنانة يسرا تمسكها استمرار أشرف زكي في منصب نقيب المهن التمثيلية، في خطوة جاءت ردا على البلاغ المقدم من لقاء سويدان ضده بتهمة مخالفات مالية.

أكدت الفنانة يسرا رسميًا دعمها الكامل للفنان أشرف زكي ، نقيب المهن التمثيلية، في وقت تشهد فيه النقابة توترات حادة بسبب خلافات داخلية متصاعدة. وأشارت يسرا بشكل صريح إلى تمسكها الشديد باستمرار أشرف زكي في تقلده لمنصب النقابي، مشيدة بما يبذله من جهود جبارة لخدمة النقابة وأعضائها، بالإضافة إلى حفاظه الدائم على كيان الفن المصري وحماية مصالحه أمام التحديات المختلفة. جاءت هذه التصريحات العلنية من الفنانة القديرة في أعقاب الأزمة المثارة حديثًا والمعلن عنها بين أشرف زكي والفنانة لقاء سويدان ، والتي وصل الأمر فيها إلى مراحل قانونية رسمية تتطلب توجهاً داعمًا من الشخصيات المؤثرة في الوسط الفني.

تفاصيل الرسالة الرسمية لأشرف زكي

وجهت يسرا رسالة واضحة ومباشرة إلى الدكتور أشرف زكي عبر حسابها الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة من خلالها أنها تفتخر به كونه نقيبًا للفنانين، وأن هذا المنصب يمنحها شعورًا بالاعتزاز عند رؤيتها لمجهوده المتواصل. ذكرت يسرا أنها كانت شاهدية عيان على حجم الجهد الهائل الذي يبذله أشرف زكي، وحرصه الدقيق على الوقوف بجانب كل فنان، سواء كان كبيرًا في الساحة أو حديثًا في التمثيل، بهدف الحفاظ على كرامة الفنانين وحقوقهم المشروعة في إطار مهني يحترم الجميع. وأكدت يسرا في رسالتها تمسكها الراسخ باستمرار أشرف زكي في منصبه الحالي، معبرة عن تقديرها العميق لكل ما قدمه ويقدمه حاليًا لخدمة الفنانين العرب وحماية كيان الفن من الانهيار أو التفتت، مختتمة رسالتها بإعلان دعمها الكامل واحترامها الشديد له، وداعية الله أن يمنحه القوة والصحة لمواصلة مسيرته في العمل النقابي الجاد.

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الخلفية القانونية والأطراف المعنية

تأتي هذه الخطوة الداعمة من يسرا مباشرة عقب تقدم الفنانة لقاء سويدان ببلاغ رسمي ضده، وهو ما يمثل نقطة تحول في العلاقة بين الطرفين. قدم هذا البلاغ عبر محامي الفنانة المستشار عصام مهنا إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا، في إجراء قانوني دقيق يهدف إلى محاسبة من يُتهم بالتسبب في أضرار للمؤسسة النقابية. يتضمن البلاغ اتهامات خطيرة بمخالفات مالية وإدارية داخل نقابة المهن التمثيلية، مع المطالبة المباشرة بفحص هذه الاتهامات والتحقيق فيها بشكل جريء وشفاف لكشف الحقيقة أمام القضاء.

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الآثار الميدانية والمستقبل المتوقع

يعكس هذا التفاعل الرسمي بين الفنانات والنقيب تباينًا في وجهات النظر حول إدارة الشأن النقابي، حيث ترى يسرا أن جهود زكي تحافظ على تماسك المؤسسة، بينما ترى سويدان وجود مخالفات تستدعي التدخل القضائي. يركز الآن الاهتمام على ردود الفعل المتوقعة من بقية أعضاء النقابة، وكيف قد تؤثر هذه الأزمة القانونية على سير العمل النقابي في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود طرفين يتخذان مواقف متعارضة تمامًا. ستبقى هذه القضية محل متابعة دقيقة من قبل الأوساط الفنية والقانونية، حيث سيعتمد مسار الأحداث القادمة على نتائج التحقيقات التي ستجريها النيابة العامة في التهم الموجهة للنقيب أشرف زكي، وستكون حاسمة في تحديد مصير إدارته الحالية.