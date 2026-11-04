يسرا اللوزي تؤكد حق المرأة في الاستقلال المالي وتأجيل الأمومة

تتناول الفنانة يسرا اللوزي أهمية الامتلاك المالي المستقل للنساء كضمان للأمان النفسي، وتكشف عن تجربتها الشخصية في تأخير الإنجاب لضمان النضج الزوجي.

أكدت الفنانة يسرا اللوزي ، خلال مشارقتها في برنامج "الستات ما يعرفوا يكدبوا" على قناة "CBC"، على الجوانب الجوهرية المتعلقة بالاستقلال المالي للمرأة ودوره المحوري في تعزيز ثقتها بنفسها. وأشارت إلى أن امتلاك الأموال الخاصة يمنح النساء شعوراً عميقاً ب الأمان الاقتصادي ، مما يتيح لهن حرية التصرف وتلبية احتياجاتهن دون الحاجة لتبرير طلباتهن أمام الآخرين.

دور الادخار الشخصي في تعزيز الأمان النفسي

أوضحت يسرا اللوزي أنها تتبنى حالياً استراتيجية ادخار جزء من أموالها لصالحها الشخصي، مؤكدة أن هذا الإجراء ضروري لتمكين المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة. وذكرت أنها ناقشت هذه الفكرة مع زوجها الذي رحب بها وشجعها بشدة على تخصيص مبلغ مالي يمكنه من خلاله تدليل نفسها أو القيام بأنشطة خاصة تعكس استقلاليتها.

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عزت الفنانة طرح هذا الموضوع إلى رؤية نماذج لنساء تعرضن لمواقف صعبة بسبب الاعتماد المالي الكامل، مشيرة إلى أن الحق في امتلاك المال الخاص يحمي المرأة من الشعور بالإلزام أو الضعف في مواجهة التحديات الحياتية اليومية.

تجربة التأخر في الإنجاب لضمان النضج الزوجي

تطرقت يسرا اللوزي إلى تجربتها الشخصية مع الأمومة، وكشفت أنها لم تكن تحب الأطفال في مراحل الطفولة والمراهقة، بل كانت تشعر بعدم القدرة على تحمل مسؤوليتهم أو التعامل معهم بشكل صحيح. وأوضحت أنها لم ترغب في الإنجاب مباشرة بعد الزواج، بل انتظرت نحو خمس أو ست سنوات قبل أن تنجب، وهو الوقت الذي منحها فرصة للتأكد من استعدادها النفسي والنضج الكافي لاتخاذ قرار الأمومة.

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أشارت إلى أن هذا الانتظار الطويل سمح لها بالشعور بالاستعداد الحقيقي للإنجاب وتحمل المسؤولية، مؤكدة أنها لم ترغب في التسرع في اتخاذ القرار حتى تتمكن من الاستمتاع بحياتها الزوجية والتعرف على شريكها بصورة أعمق قبل الانتقال إلى مرحلة الأبوة والأمومة.

أهمية الفترة الانتقالية قبل تأسيس الأسرة

شددت الفنانة على ضرورة منح الأزواج أنفسهم وقتاً للعيش معاً بعد الزواج، مقترحة قضاء عام أو عامين قبل الإنجاب. ورأت أن هذه الفترة تمكن الطرفين من تكوين ذكريات مشتركة والاستمتاع بالرحلات والخروجات واللحظات الخاصة بعيداً عن ضغوط تربية الأطفال، مما يعزز الروابط بينهما.

لفتت إلى أن الإنجاب يحدث تغييراً جذرياً في حياة الزوجين، وأن الحياة بعد وجود طفل لا تعود كما كانت من قبل. لذلك، ترى أن التعرف على طباع بعضهما البعض وفهم طبيعة الحياة المشتركة أمر ضروري قبل تحمل مسؤولية الأبناء، مشيرة إلى أنه لا توجد ضمانات لاستمرار الزواج، لكن الفهم المتبادل يقلل من احتمالات الانفصال حتى لو حدث بعد سنوات طويلة.