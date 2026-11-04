يسرا اللوزي تؤكد على أهمية مهرجان المنصورة لسينما الأطفال

أوضحت الفنانة يسرا اللوزي during ندوة تكريمها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، حيث أكدت على حاجة السوق الفني لمثل هذه المبادرات التي تهتم بطفولة.

أكدت الفنانة يسرا اللوزي ، خلال ندوة تكريمها التي نظمتها الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ، على الحاجة الملحة لاستحداث فعاليات فنية متخصصة تهدف إلى رعاية فئة الأطفال. وأشارت اللوزي إلى أنها كانت تحلم دائماً بوجود مهرجان يهتم بشكل خاص بهذه الفئة العمرية الحيوية، خاصة بعد أن توقفت كل التجارب المماثلة لسنوات طويلة منذ العام 2012. وأوضحت أن هذا الغياب الطويل الذي امتد لأكثر من عقد من الزمن كان الدافع الأساسي الذي شجعها على الاهتمام البالغ بهذا المهرجان، والتحمس للمشاركة في دورته الأولى بشغف كبير.

مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال

جاءت ندوة التكريم ضمن الفعاليات الرئيسية للمهرجان، والتي أقيمت في نادي جزيرة الورد بمحافظة الدقهلية، وسط حضور جماهيري كبير يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الطفل في المشهد الثقافي المصري. أدار الندوة أميرة عاطف، رئيسة المهرجان، حيث التقت بالجمهور والفنانة المشهورة لمناقشة قضايا Child welfare وتجربتها الشخصية كأم. وتحدثت اللوزي في جو من الصراحة والوضوح عن رؤيتها لدور الفن والإعلام في حماية الأطفال وتوعيتهم، معربة عن قناعتها الراسخة بأن وسائل الإعلام يجب أن تكون شريكاً فعالاً في بناء شخصية الطفل.

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تجربة أم مع ابنتها

كشفت يسرا اللوزي عن أن تجربتها الشخصية كأم جعلتها تنظر لعالم الأطفال بعيون مختلفة تماماً، حيث أدركت مدى هشاشتهم الكبيرة وحاجتهم الماسة لاهتمام ورعاية مضاعفة. وأكدت أن أزمة ابنتها المتعلقة بحاسة السمع، والتي بدأت في سن صغيرة، كانت عاملًا محوريًا جعلها أكثر ارتباطاً بقضايا الأطفال واحتياجاتهم النفسية والاجتماعية. مشيرة إلى أن هذه التجربة الحياتية العميقة زادت من وعيها بأهمية الدعم النفسي والاهتمام الخاص الذي يحتاجه الأطفال الذين يعانون من ظروف صحية خاصة.

دور الفن في حماية الأطفال

وأكدت اللوزي أنها قررت استغلال شهرتها الفنية لمشاركة تجربتها مع ابنتها، وذلك بهدف تشجيع الآخرين ومساعدتهم على فهم الخطوات الممكن اتخاذها في ظروف مشابهة لظروفها. وأشارت إلى قضايا الأطفال وحقهم في الحصول على اهتمام إعلامي أكبر ومدروس، مشددة في ذلك على أن الدراما التلفزيونية وحدها لا تكفي لمواجهة المشكلات المعقدة التي يواجهونها. معبرة عن تحفظها الشديد تجاه الأعمال التي تكتفي بنوع من الوعظ أو تلقين الدروس المباشرة للأطفال، مؤكدة ضرورة معالجة الموضوعات الفنية بصورة ذكية وقريبة من واقعهم.

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استعداداتها المستقبلية

وتابعت قائلة إنها لا مانع لديها تماماً من تقديم أعمال فنية موجهة خصيصاً لفئة الأطفال، حتى مقابل تنازلات مادية كبيرة، بشرط أن تكون جودة العمل عالية والقضية الفنية مقنعة ومؤثرة. مستشهدة في ذلك بنموذج ناجح عالمياً هو فيلم Inside Out، والذي قدمت فيه مشاعر الأطفال والمراهقين بذكاء وخفة ظل بعيداً عن الروتين الممل. وأكدت أن هذا النموذج هو المعيار الذي يجب أن تسير عليه الأعمال الفنية المحلية لتلامس مشاعر الطفل بصدق، بدلاً من التركيز فقط على الجانب التعليمي المباشر.

التنمر الإلكتروني

وحذرت الفنانة يسرا اللوزي بشدة من ظاهرة التنمر الإلكتروني والآثار السلبية الخطيرة التي تتركها وسائل التواصل الاجتماعي على نفسية الأطفال. مؤكدة حرصها الشديد على وضع ضوابط دقيقة للرقابة على استخدام أطفالها للتكنولوجيا، بحيث تكون هذه الاستخدامات مناسبة لأعمارهم وقدراتهم النفسية. وكشفت عن تفاصيل شخصية مفصلة، حيث أفادت بأن ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً لا تمتلك أي حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنها تملك هاتفاً ذكياً، وذلك بهدف متابعة حالتها الصحية فقط دون تعريضها لبيئات التواصل غير الخاضعة للرقابة.