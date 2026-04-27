يورشيتش: الفوز على الأهلي خطوة حاسمة في مسيرة بيراميدز بالدوري المصري

أكد كرونوسلاف يورشيتش مدير بيراميدز أهمية الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة، مشيرًا إلى أن الانتصار جاء رغم التحديات التي واجهها الفريق، بما في ذلك سلسلة الإصابات. وأضاف أن المواجهات الكبرى تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، مؤكدًا على أهمية الدعم الجماهيري في مثل هذه المباريات. وفي سياق المقارنة بين الأهلي والزمالك، أوضح أن الفريقين يختلفان في الروح، حيث يتمتع الأهلي بجودة فنية أعلى، بينما يتميز الزمالك بروح مختلفة داخل الملعب. واختتم يورشيتش تصريحاته مؤكدًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، سعيًا لتحقيق أفضل النتائج.

أكد كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز ، أهمية الفوز الذي حققه الفريق بثلاثية نظيفة أمام الأهلي ، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار يمثل خطوة حاسمة في مسيرة الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال يورشيتش في تصريحات صحفية عقب المباراة إن الفريق واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث عانى من سلسلة إصابات مؤثرة، منها إصابات الرباط الصليبي وخلع الكتف وكسر الأنف، وهو ما جعل هذا الفوز أكثر قيمة. وأضاف المدير الفني أن الفريق قدم أداء متميزًا رغم هذه التحديات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبين خلال المباراة، والتي أسهمت في تحقيق هذا النتيجة الإيجابية.

وأشار يورشيتش إلى أن المواجهات الكبرى مثل هذه تُحسم دائمًا بالتفاصيل الصغيرة، مستشهدًا بمباراة الزمالك الأخيرة، حيث لعبت الجزئيات الدقيقة دورًا حاسمًا في تحديد النتيجة. وأكد على أهمية الدعم الجماهيري في مثل هذه المباريات، حيث تمثل الجماهير عنصرًا حاسمًا في منح اللاعبين دفعة معنوية إضافية داخل الملعب. وفي سياق المقارنة بين الأهلي والزمالك، أوضح يورشيتش أن الفارق بين الفريقين يكمن في الروح، حيث يتمتع الأهلي بجودة فنية أعلى على مستوى اللاعبين، بينما يتميز الزمالك بروح مختلفة داخل الملعب.

واختتم مدرب بيراميدز تصريحاته مؤكدًا أن الفريق لا يشغل نفسه حاليًا بحسابات حسم لقب الدوري، بل يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، سعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في كل مواجهة. وأضاف أن التركيز الحالي هو على الاستمرار في تحقيق الانتصارات والتركيز على كل مباراة على حدة، دون النظر إلى التوقعات أو حسابات البطل. وأكد أن الفريق يعمل على تحسين أدائه في كل مباراة، مع التركيز على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية للاعبين، بهدف تحقيق المزيد من الانتصارات في المسابقة.

وأشار إلى أن الفريق يواجه تحديات كبيرة في المسابقة، لكنه واثق من قدرته على تحقيق الأهداف المرسومة، بفضل الجهود المشتركة بين اللاعبين والإدارة الفنية. وأكد أن الفريق سيواصل العمل بجدية لتحقيق أفضل النتائج في كل مباراة، مع التركيز على تحسين الأداء في كل جانب من جوانب اللعبة





