يعلن مدرب المنتخب الألماني يورجن كلوب ارتياد لاعبين من فرايبورج لتشكيل فريق مستعد لمواجهة صربيا وهولندا في دوري أمم أوروبا، مع تفاصيل عن مهام اللاعبين وانتقادات تصحيحية.

في خطوة مفاجئة، أعلن أستاذ يورجن كلوب ، مدرب المنتخب الألماني، عن إضافة اثنين من لاعبي فريق فرايبورج إلى مجموعته، في محاولة ربط مهارات هؤلاء اللاعبين بتطلعات ألمانيا في مسابقة دوري أمئن أوروبا. بالطابع الرسمي، حسب تصريحات كلوب، سيشتغل المدافع فيليب تروي والمدافع الجناح ديري شيرهانت في روتين الجولة المقبلة التي ستتضمن مباراة ضد صربيا يوم الجمعة ومن ثم استضافة هولندا يوم الاثنين.

أهمية التلاقي مع فرايبورج

تقدّم كلوب مدواً واضحاً حول ضرورة التضمين، موضحًا أن اللاعبين جاءوا من نادي يتسم بالتواضع وتفانيهم في التدريب، ما ينعكس على مستوى الفريق الأوكراني. يذكر أن فيليب تروي قد سجل إجمالي 270 دقيقة مع المنتخب منذ توليه المهمة خلفاً لليوليان ناغلسمان. كما يبرز تعديل آخر هناك، حيث يقدّم دروغ توضيحاً لعبدالله ديري شيرهانت صوته الأخير في التحضيرات.

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ردود الأفعال وهادفة التفصيل

عند فحص تصريحات اللاعبين، أعلن تروي قائلاً: 'هذا هو نموذج فريقي، نعمل جاهدين ونرفع مستوى تدريباتنا بتحسين الأداء'. بينما قال شيرهانت، الذي غادرت من المنتخب الشهر الماضي، أن عودته مستحقة للفرص المتاحة. يشير أن كلوب إلى أن شيرهانت أصبح مفاجأة إيجابية ظهرت في المعسكر الأول ما بعد أسابيع التوقف الدولي خلال سبتمبر وأكتوبر.

التقديم والانتظار للمباريات القادمة

حافظ على اتحاد العلى من أن المنتخب الألمان لا يضيع وقتاً يراهن على اعتماد اللاعبين من آخر الأوقات. يجعل اللاعب كلا من فيليب شيرهانت ونديل الأخ الآخر مستعداً للهبوط في أهداف آنية لهذه المنافسة الإقليمية. أشار كلوب إلى أن كل من اللاعبين يدعم دور فعال، معتمدًا على تجارب ماضية لطرح الاندماج مع المراحل الأوروبية. بينما يتطلّب مورد الأمان، في خلال المبادئ أوكرانية في فاقود الوطنية، المناقصة على الحجم مع الأساليب المتعددة.

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