كشف يوسف الكسار عن أصعب مواجهاته في بطولة العالم للشباب وحصل على برونزية الجودو، مشيداً بالدعم من الاتحاد المصري برئاسة محمد مطيع والجهاز الفني.

توج يوسف الكسار ، لاعب منتخب مصر للجودو ، ب الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للشباب ، بعد مشوار قوي خاض خلاله عدة مواجهات أمام أبطال من مختلف الدول. جاء هذا الإنجاز ليعزز مكانة الجودو المصري على الساحة العالمية ويضيف فصلاً جديداً من المجد للبعثة المصرية التي مثلت البلاد بشرف وعزيمة عالية في البطولة الدولية.

تفاصيل الفوز والشكر للدولة

أكد يوسف الكسار أن تتويجه بالميدالية العالمية يمثل لحظة استثنائية في مشواره الرياضي، مشيراً إلى أنه استعاد خلال لحظة الفوز جميع مراحل التعب والصعوبات التي مر بها، والأشخاص الذين ساندوه ووقفوا بجانبه حتى الوصول إلى هذا الإنجاز. وقال يوسف الكسار، خلال تصريحات ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن شعوره بالفوز كان جميلاً للغاية، موضحاً أنه تذكر كل ما بذله من جهد خلال مشواره الرياضي، وكل من قدم له الدعم والمساندة.

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أبرز التحديات والصعوبات

وأوضح يوسف الكسار أن من أبرز الصعوبات التي واجهته خلال البطولة كان ضغط المباريات وتتابعها بفواصل زمنية قصيرة، الأمر الذي لم يمنحه الوقت الكافي للراحة والاستشفاء بين المواجهات. وأشار اللاعب إلى أن مواجهة بطل أوزبكستان في مباراة تحديد الميدالية البرونزية كانت الأصعب بالنسبة له خلال البطولة، نظراً لصعوبة المدرسة الفنية التي ينتمي إليها اللاعب الأوزبكي، مؤكدين أن هذه المواجهة شكلت تحدياً كبيراً بالنسبة له.

الدعم الفني والإداري

وجه لاعب منتخب مصر للجودو الشكر للدولة والاتحاد المصري للجودو برئاسة الكابتن محمد مطيع، تقديراً للدعم الذي حصل عليه خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن توفير فرص السفر والمشاركة في المعسكرات والاحتكاك بالمدارس الرياضية المختلفة ساهم في الاستعداد الجيد وتحقيق الميدالية. وأكد يوسف الكسار أن الجهاز الفني كان الداعم الأكبر له، من خلال التشجيع المستمر ومنحه الطاقة الإيجابية قبل المباريات.

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التحضير النفسي والفني

وأوضح يوسف الكسار أن رياضة الجودو تعتمد على المهارات والخبرة والتنوع في أساليب اللعب، موضحاً أن كل لاعب يمتلك طريقة مختلفة في الأداء، وهو ما يتطلب من اللاعب امتلاك مجموعة متنوعة من المهارات للتعامل مع مختلف المنافسين والمواقف داخل المنافسة. كما لفت إلى أن روح الجماعة والتكاتف بين أفراد البعثة المصرية كان له دور مهم في مشوار البطولة.

أهداف البعثة المصرية

أضاف يوسف الكسار أن جميع أفراد البعثة كانوا يساندون بعضهم البعض، وأن الهدف لم يكن تحقيق كل لاعب إنجازاً فردياً فحسب، بل تحقيق نتائج مشرفة لجميع أفراد المنتخب ورفع اسم مصر في المحافل الدولية. يأتي هذا التتويج ليؤكد قدرة الرياضيين المصريين على المنافسة القوية والحصول على أعلى المراكز في البطولات العالمية.