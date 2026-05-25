يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة للاسكواش: استعداده القوي لخوض بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش كختام للموسم الحالي

يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة للاسكواش ووصيف بطل العالم أكد استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش كختام للموسم الحالي. كما تحدث عن أصابه في نهاية الموسم الماضي وعطلة بسبب ذلك لكنه شعر بأنه وصل لقمة مستواه في النصف الثاني من الموسم. أولمبياد 2028 أكبر هدف لنا وكل بطولة مهمة للمساعدة في التصنيف ومحاولة لإنهاء الموسم بشكل قوي.

أكد يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة للاسكواش ووصيف بطل العالم على استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة إنجلترا المفتوحة للاسكواش كختام للموسم الحالي. البطولة الأخيرة في الموسم وبعدها فترة راحة وأسعى لتقديم كل مجهودي بها لتحسين تصنيفي ومساعدتي في جمع مزيد من النقاط.

أصابت في نهاية الموسم الماضي وعطلتني رغم عودتي مبكرا لكن شعرت أنني وصلت لقمة مستواي في النصف الثاني من الموسم.

أولمبياد 2028 أكبر هدف لنا وكل بطولة مهمة للمساعدة في التصنيف ومحاولة لإنهاء الموسم بشكل قوي. عن استضافة مصر لدوري الألعاب الأفريقية واحتمالات تواجد الاسكواش ومنها تذكرة الأولمبياد قال : فرصة جيدة استضافة مصر لهذا الحدث وستقربنا من الأولمبياد.

بسؤاله عن محاولات تجنيسه قال : أنا مصري أمريكي واخترت تمثيل الفراعنة وهدفي الاستمرار باسم مصر والوصول من خلالها للأولمبياد وبطبيعة الحال المنافسة صعبة ورغم العروض قررت الاستمرار هنا. سأحاول في الموسم المقبل الاستمرار في حصد النقاط وتحسين التصنيف ولأصل لأعلى مستوى ممكن





