يوسف الكسار يفوز بالبرونزية العالمية للجودو، وتطورات عسكرية في اليمن، وإعلان اكتمال تطوير خطوط النقل، مع تراجع أسعار الذهب في مصر.

نجح اللاعب يوسف الكسار ، الممثل الرسمي ل منتخب مصر الوطني في رياضة الجودو ، في حصد ميدالية البرونزية خلال بطولات العالم للشباب، مما يعزز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية. جاءت هذه النتيجة بعد سلسلة من المواجهات الشديدة التي خاضها الكسار ضد نخبة من أبرز اللاعبين عالمياً، مؤكّداً جاهزيته الفنية والتكتيكية للتميز.

مسيرة الكسار نحو البرونزية العالمية

استهل يوسف الكسار مشواره في البطولة بتحقيق فوز حاسم على منافسه من باراجواي، مما أتاح له الدخول في الأدوار المتقدمة بثقة عالية. واصل اللاعب المصري عروضه القوية في المواجهة الثانية، حيث تغلب على منافسه الإسرائيلي، ليؤكد استعداده الكامل للمنافسة على إحدى المراكز المتقدمة في الترتيب النهائي للبطولة.

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وفي ثالث مواجهاته، تمكن يوسف الكسار من تخطي عقبة بطل فرنسا، وهو اللاعب الذي سبق له التتويج ببطولة العالم للناشئين. جاءت نتيجة هذه المواجهة لتعكس المستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعب المصري، وقدرته الفائقة على مواجهة اللاعبين ذوي الخبرات الطويلة والإنجازات الدولية الكبرى.

رغم تعرض يوسف الكسار للخسارة في المباراة الرابعة أمام لاعب منتخب الجزائر، إلا أنه لم يستسلم للظروف. نجح اللاعب في العودة بقوة خلال المواجهة الخامسة، حيث تفوق على بطل أوزبكستان الذي كان متوجاً ببطولة أوروبا، ليحسم المركز الثالث ويتوج بالميدالية البرونزية بشكل رسمي.

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تطورات سياسية وعسكرية وإعلامية

أفاد وزير الإعلام اليمني، ناجف العابدين، بأن هناك هيئة أركان إيرانية متكاملة تقوم بإدارة وتشغيل العمليات العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي. يأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد الخطاب الإعلامي حول التدخلات الخارجية في الساحة اليمنية.

في سياق متصل، كشف ناجف العابدين عن مشاعره الشخصية، حيث اعترف بالبكاء بسبب شقيقه الراحل حاتم، مشيراً إلى أنه ضحّى بحياته من أجله. جاء هذا الاعتراف في فيديو نشره الوزير، مما أثار ردود فعل واسعة حول الخسائر البشرية والتضحيات في ظل الصراع الدائر.

تطوير البنية التحتية للنقل

أعلن وزير النقل عن اكتمال عمليات تطوير إشارات خط بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد. يأتي هذا الإعلان في إطار الخطة الحكومية لتحسين شبكة النقل البري وتسهيل حركة المرور بين المحافظات الشمالية الشرقية، مما يعزز الربط اللوجستي ويقلل من ازدحام الطرق.

تراجع أسعار الذهب في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، وتحديداً يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حركة تراجع ملحوظة في تعاملات الأسواق والصاغة خلال آخر 24 ساعة. جاء هذا التراجع استجابة لتقلبات الأسعار العالمية وتفاعلات العرض والطلب المحلي في السوق المصرية.

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وبالنسبة لسعر الذهب عيار 24، انخفض السعر بمقدار 149.25 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر عيار 21 تراجعاً قدره 130 جنيهًا للبيع و120 جنيهًا للشراء. تعكس هذه الأرقام التغير المباشر في قيمة المعادن النفيسة وتأثيرها على مدخرات واستثمارات المواطنين في قطاع الصاغة.