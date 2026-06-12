يومي العالمي للمتبرعين بالدم: أهمية التبرع المنتظم بالدم في مصر

يومي العالمي للمتبرعين بالدم هو فرصة سنوية لتسليط الضوء على أهمية التبرع المنتظم بالدم في مصر. وتقدم وزارة الصحة تقريراً رسمياً حول رحلة التبرع بالدم وتطوير خدمات نقل الدم والعمل على توسيع قاعدة المتبرعين الطوعيين المنتظمين.

في يومي العالمي للمتبرعين بالدم ، يتعرفنا على أهمية التبرع المنتظم بالدم في مصر . وتقدم وزارة الصحة تقريراً رسمياً حول رحلة التبرع بالدم وتطوير خدمات نقل الدم والعمل على توسيع قاعدة المتبرعين الطوعيين المنتظمين.

ويذكر التقرير أن مصر تمتلك تاريخاً ممتداً وخبرة كبيرة في مجال خدمات نقل الدم والرعاية الصحية، ويشهد السنوات الماضية العديد من التطورات المهمة في هذا القطاع الحيوي. ويحذر التقرير من أن احتياج المرضى للدم لا يتوقف عند وقوع الحوادث أو الأزمات والكوارث فقط، بل إن هناك آلاف المرضى الذين يعتمدون بشكل يومي على توافر وحدات الدم ومشتقاته لاستكمال رحلتهم العلاجية.

ويشدد التقرير على أهمية التبرع المنتظم بالدم لدعم المنظومة الصحية في مصر، ويدعو جميع المواطنين القادرين على التبرع إلى المشاركة المنتظمة في دعم مخزون الدم القومي





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