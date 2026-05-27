يوم القر.. فضله وأحكامه وأعمال الحجاج فيه

شرح مفصل ليوم القر الحادي عشر من ذي الحجة، وفضله عند الله تعالى، وأحكام صيامه ورمي الجمرات فيه، مع ذكر أدلة من السنة والقرآن.

يوم القر ، المعروف بيوم الحادي عشر من ذي الحج ة، يمثل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وأول أيام التشريق الثلاثة. جاءت تسميته لأن الحج اج يستقرون "يقرون" في منى بعد إتمام طواف الإفاضة وذبح الهدي.

يعد هذا اليوم من الأيام ذات الفضل العظيم في الإسلام، حيث ورد في الحديث النبوي الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ". وقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه، مؤكداً المنزلة الرفيعة ليوم النحر ويوم القر في أعين الله تعالى. هذا النص يسلط الضوء على فضائل هذا اليوم وأحكامه، بما في ذلك استجابة الدعاء وطقوس رمي الجمرات، ويمنح القارئ فهماً شاملاً لأهميته في المنظور الديني.

يتميز يوم القر بمجموعة من الأعمال المهمة التي يؤديها حجاج بيت الله الحرام، ألا وهي رمي الجمرات الثلاث في منى. يبدأ الحجاج برمي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، بسبع حصيات لكل جمرة مع التكبير في كل رمية. وقد أجاز الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، للحجاج رمي الجمرات في أي وقت خلال اليوم خلال أيام التشريق الثلاثة، وذلك تيسيراً عليهم ومنعاً للزحام، خلافاً للمشهور لدى بعض الناس من اشتراط وقت الزوال.

كما أباح المفتي للضعفاء والمرضى من الحجاج ترك المبيت في منى والتوكيل في الرمي، مراعاة لظروفهم. هذه المرونة في الأداء تعكس المرونة التيzysting في الشريعة الإسلامية، حيث也难以 تحقيق التيسير على العباد. من الناحية الشرعية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام التشريق الثلاثة، وهي: يوم القر (الحادي عشر) واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من ذي الحجة).

وقد وردت أحاديث صحيحة في ذلك، منها حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ". كما روى أبو مرة مولى أم هانئ أن عبد الله بن عمرو Offered الطعام إلى父親ه عمرو بن العاص، فقال عمرو: "كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا".

وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم صوم هذه الأيام تطوعاً، أما صومها قضاءً عن رمضان، فهthere خلاف بين العلماء. كما أن هذه الأيام قد ذكرت في القرآن الكريم في سورة البقرة: "وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ...

"، مما يؤكد مكانتها وعباديتها، حيث يبيت الحجاج في منى ويذكروا الله فيها. إلى جانب ذلك، فإن هناك أسئلة حول مصير حصى رمي الجمرات بعد رميها، والتي تكون موزعة في مساحة منى، وتفرغ بشكل دوري. في الختام، فإن يوم القر وأيام التشريق تشكل جزءاً مهماً من مناسك الحج، تحمل في طياتها عبراً وعبادات تزيد من رصيد المؤمن من الحسنات





