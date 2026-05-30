يوم النفر الثاني: آخر أيام التشريق وفرصة لا تعوض

يوم النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وآخر أيام التشريق، وفيه يرمي الحاج الجمرات الثلاث قبل مغادرة منى. يُعد من أعظم أيام الحج، وتكثر فيه العبادات من تكبير ودعاء وذكر لله.

يوم النفر الثاني هو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحج ة، وآخر أيام التشريق الثلاثة، ويُعد من أعظم أيام الحج التي يغفل عنها الكثيرون. يبدأ هذا اليوم من فجر اليوم الرابع من عيد الأضحى وينتهي بغروب شمسه، وهو فرصة أخيرة لغير المتعجلين من الحج اج لإتمام مناسكهم.

يتميز يوم النفر الثاني بأعمال محددة، أبرزها رمي الجمرات الثلاث (الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة) بعد زوال الشمس، مع التكبير والدعاء. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت الرمي يبدأ بعد الزوال، بينما أجاز الحنفية الرمي قبل الزوال بعد الفجر، وينتهي وقت الرمي بغروب الشمس. وبعد الرمي، يغادر الحاج منى إلى مكة، ولا يبيت فيها.

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم العيد (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة)، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، ويحرم الصيام فيها لغير الحاج. سُميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي (أي يقددونها وينشرونها لتجفف في الشمس). وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (سورة البقرة: 203)، والمقصود بالأيام المعدودات هي أيام التشريق.

في هذه الأيام، يكثر الحجاج من ذكر الله بالتكبير المطلق والمقيد خلف الصلوات، كما كان يفعل الصحابة كعمر بن الخطاب وابن عمر -رضي الله عنهم-. ويؤكد العلماء على أهمية يوم النفر الثاني كآخر فرصة للحاج لإتمام الرمي، مما يجعله وقتًا مباركًا يستحب فيه الإكثار من الدعاء والذكر. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يُشرع صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي.

كما أن من أسرار هذه الأيام أنها تجمع بين نعيم البدن بالأكل والشرب ونعيم الروح بالذكر والشكر، مما يعكس تمام نعمة الله على عباده. لذا، على الحاج استغلال هذا اليوم العظيم في الطاعة والعبادة، وعدم تفويت فرصة الرمي والدعاء.

يجدر بالذكر أن يوم النفر الثاني يُسمى أيضًا بيوم النفر الأخير، لدلالته على أن من تعجل ونفر من منى في يومين (الحادي عشر والثاني عشر) فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه أيضًا، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} (البقرة: 203). هذا اليوم هو أيضًا ختام شعائر الحج، حيث ينتهي الحاج من رمي الجمرات ويخرج من منى متجهًا إلى مكة لطواف الوداع.

وقد حث الفقهاء على الإكثار من التكبير في هذا اليوم وفي جميع أيام التشريق، امتثالًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. على الرغم من أن يوم النفر الثاني هو آخر أيام التشريق، إلا أن له فضلًا كبيرًا ومنزلة عظيمة في الإسلام. فهو فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله بالطاعات، سواء كانوا حجاجًا أم لا. فالتكبير والذكر والدعاء من أعظم الأعمال في هذه الأيام، ويجب اغتنامها قبل انقضائها.

كما ورد أن الدعاء في أيام التشريق لا يرد، مما يجعلها أيامًا مباركة يجب استثمارها في الخير. وبهذا، يكون يوم النفر الثاني ختامًا مباركًا لأيام الحج، يحمل في طياته معاني الرحمة والمغفرة والتكفير عن الذنوب





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

يوم النفر الثاني أيام التشريق رمي الجمرات الحج عيد الأضحى

United States Latest News, United States Headlines