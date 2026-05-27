يوم النحر: أعمال الحجاج وغير الحجاج وفضله في عيد الأضحى

يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وفيه يؤدي الحجاج مناسكهم من رمي الجمرات والنحر والحلق والطواف، بينما يؤدي غير الحجاج صلاة العيد ونحر الأضاحي والتكبير. يستعرض المقال فضل يوم النحر وأعماله بالتفصيل.

يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أحد أيام عيد الأضحى المبارك، ويسمى بهذا الاسم لأن الحجاج يقومون فيه بنحر الهدي، بينما يقوم غير الحجاج بنحر الأضاحي تقربًا إلى الله تعالى واتباعًا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

في هذا اليوم العظيم، تتجلى معاني التضحية والإخلاص لله، حيث يبدأ الحجاج بأعمال الحج الرئيسية بعد أن قضوا يوم التاسع في عرفة. يوم النحر له فضل عظيم، فقد ورد في السنة النبوية أنه أفضل أيام الدنيا، ويكره صيامه لأنه يوم أكل وشرب وذكر لله. ومن فضله أن الله يغفر للحجاج ذنوبهم ويعتقهم من النار. في هذا اليوم، يحرص المسلمون على الاكثار من التكبير والتهليل والتحميد، كما يحرصون على أداء صلاة العيد والاستماع إلى الخطبة التي تذكرهم بعظمة هذا اليوم.

أما أعمال يوم النحر للحجاج فهي متعددة ومرتبة، حيث يبدأون برمي جمرة العقبة الكبرى، وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، ويرمونها بسبع حصيات يكبرون مع كل حصاة، ثم يقطعون التلبية بعد الرمي. بعد ذلك ينحرون هديهم إن كانوا متمتعين أو قارنين، ويقسمون الهدي إلى ثلاثة أقسام: يأكلون الثلث، ويهدون الثلث، ويتصدقون بالثلث. ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون من شعرهم، والحلق أفضل للرجال، بينما تأخذ المرأة قدر رأس الإصبع من شعرها.

بعد ذلك يطوفون طواف الإفاضة حول الكعبة، ويسعون بين الصفا والمروة إن كانوا متمتعين، أما القارن والمفرد فيسعون إن لم يكونوا قد سعوا مع طواف القدوم. هذا الترتيب هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا قدم الحاج بعض الأعمال على بعض فلا حرج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن تقديم أو تأخير أي عمل: لا حرج.

أما أعمال يوم النحر لغير الحجاج فتشمل ثلاث عبادات رئيسية: أولاً: صلاة عيد الأضحى، وهي سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء بالخروج لها، وتصلى بعد طلوع الشمس بارتفاع رمح وحتى الزوال، ويكون وقتها عند الشافعية من طلوع الشمس إلى زوالها. ثانيًا: نحر الأضاحي، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتكون في أيام العيد وأيام التشريق، ويسن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الأكل والهدية والصدقة.

ثالثًا: التكبير في العيد، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، ويكون في المساجد والبيوت والأسواق، فرادى وجماعة، ويستحب الجهر به تذكيرًا بعظمة الله وشكره على نعمة الهداية والتوفيق. إن يوم النحر هو يوم فرح وعبادة، يغتنم فيه المسلمون فرصة التقرب إلى الله بالطاعات والبعد عن المعاصي، مع الاكثار من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

يوم النحر عيد الأضحى أعمال الحج الأضحية التكبير

United States Latest News, United States Headlines