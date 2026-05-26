يوم النحر: أفضل أيام عيد الأضحى ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر

تعريف يوم النحر وأعماله للحجاج وغير الحجاج وفضله وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر مع ذكر الأدلة الشرعية

يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأول أيام عيد الأضحى المبارك. سُمي بهذا الاسم لأن الحجاج ينحرون فيه الهدي والأضاحي تقرباً إلى الله تعالى.

ويُعرف أيضاً بيوم الحج الأكبر، إذ يؤدي الحجاج فيه أكبر أعمال الحج مثل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والحلق أو التقصير وذبح الهدي والسعي بين الصفا والمروة لمن عليه سعي. هذا اليوم يعظمه المسلمون في جميع أنحاء العالم، فهو يوم فرح وسرور، ويجتمع فيه الحجاج في مشعر منى لأداء المناسك، بينما يحييه غير الحجاج بصلاة العيد وذبح الأضاحي.

أما بالنسبة لأعمال الحج في يوم النحر فقد وردت بالسنة النبوية ترتيباً معيناً لكن الترتيب ليس واجباً، فمن قدم أو أخر فلا حرج. يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان معه، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم بعض الأعمال على بعض فقال لا حرج لا حرج.

أما غير الحجاج فيوم النحر هو عيد الأضحى، فيصلون صلاة العيد وهي ركعتان، ويكبرون فيها تكبيرات زائدة: سبع في الأولى وخمس في الثانية سوى تكبيرة الإحرام والركوع، ويستمعون إلى خطبة العيد. وبعد الصلاة يذبحون الأضاحي تقرباً إلى الله ويوزعون اللحم على الفقراء والأهل. ومن فضل يوم النحر أنه يوم الحج الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر هذا يوم الحج الأكبر. وسمي بذلك لأن معظم أعمال الحج تقع فيه، من رمي ونحر وحلق وطواف وسعي.

وقد اختلف العلماء في تحديد يوم الحج الأكبر فقيل هو يوم عرفة والصحيح أنه يوم النحر كما وردت الأحاديث. ويوم النحر هو يوم عيد يحرم صيامه، وكذلك أيام التشريق الثلاثة التي تليه لا يصام إلا لمن لم يجد الهدي فيجوز صيامها عن هدي التمتع والقران كما ورد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. وينبغي للمسلم أن يستغل هذا اليوم بالتقرب إلى الله بالطاعات والذكر والتكبير والتحميد والتهليل، وصلة الأرحام، وإدخال السرور على المسلمين.

هذا ويحرم صيام يوم النحر بإجماع العلماء لأنه يوم عيد. إن يوم النحر يوم عظيم عند الله، يغفر الله فيه الذنوب ويعتق الرقاب، وفيه يتجلى معنى التضحية والفداء بإحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله بذبح ابنه إسماعيل ففداه بكب عظيم. لذلك يحرص المسلمون على ذبح الأضاحي في هذا اليوم اقتداء بهذه السنة العظيمة. كما أن يوم النحر يعد ختاماً لمناسك الحج الأكبر، حيث يتحلل الحاج من إحرامه بعد أداء هذه الأعمال.

وبهذه المناسبة، يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات، ويجتمعون مع الأهل والأحباب في جو من البهجة والروحانية. نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن جميع المسلمين صالح أعمالهم





