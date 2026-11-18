اختتم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة دوري الشعر والفنون بمشاركة مدارس قرية النخيلة، لتتقاسم مدرسة يونس القاضي ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية المركز الأول.

اختتم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة، فعاليات دوري الشعر والفنون، الاثنين 16 نوفمبر الجاري، حيث حصدت مدرسة محمد يونس القاضي الإعدادية بنات و مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات على المركز الأول مناصفة. وجاء هذا التتويج كذروة لسلسلة من المرحلات التنافسية التي نظمت ضمن القافلة الثقافية والفنية التي جابت المدارس بقرية النخيلة التابعة لمركز ومدينة أبوتيج.

تفاصيل الختام ونتائج المسابقة

شهد الحفل الختامي منافسة شرسة بين المدارس المتأهلة، والتي ضمت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، ومدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومدرسة يونس القاضي الإعدادية بنات. وقد تصدرت مدرستا يونس القاضي وفاطمة الزهراء الإعدادية قائمة الفائزين بتقاسم اللقب، بينما احتلت مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات المرتبة الثانية.

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ضم لجنة التحكيم نخبة من الشعراء المتميزين وهم الشاعر روماني يسري، والشاعر محمد الأسيوطي، والشاعر أحمد حسين جادالله. وتم تقييم المشاركات والمواهب الطلابية بناءً على معايير دقيقة تهدف إلى إبراز القدرات الأدبية وتشجيع الطلاب على الإبداع والتميز في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

إشادات رسمية ودور الجهات المنظمة

جرت فعاليات الحفل تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وفي إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة التي يرأسها الفنان هشام عطوة. كما كان للاقليم الثقافي دور محوري في نجاح الحدث، حيث قاد إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، العمل الميداني لضمان تحقيق الأهداف التربوية.

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رافق مدير فرع ثقافة أسيوط في الفعاليات وائل إبراهيم فهمي، رئيس قسم المتابعة، بينما كان الدكتور محمد العجان، مدير الإدارة التعليمية بأبوتيج، وحنان المهدي، رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية، حضوراً فاعلاً لمتابعة سير المنافسات. كما شاركت رشا حسين فهمي، مديرة بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة، في التنظيم والإشراف المباشر على البرامج.

أهداف القافلة وتأثيرها على المجتمع المحلي

تستهدف القافلة الثقافية والفنية الوصول بالأنشطة المبدعة إلى المؤسسات التعليمية بشكل مباشر، وذلك لكشف المواهب الطلابية ورعايتها وتنمية وعيهم. تسعى هذه المبادرة إلى بناء جسور تواصل متينة بين بيوت الثقافة والمدارس، مما يسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات الإبداع والتميز، ويعزز روح التنافس الإيجابي بين طلاب قرية النخيلة.